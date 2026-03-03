Mesterséges intelligencia által generált, hamis ítéletekre hivatkozott egy bíró – kitört a botrány

A mesterséges intelligencia használata újabb botrányt kavart az igazságszolgáltatásban. India Legfelsőbb Bírósága élesen bírálta egy alsóbb szintű bíró döntését, miután kiderült: egy ingatlanvita ügyében mesterséges intelligencia által generált, nem létező ítéletekre hivatkozott. A testület szerint az eset túlmutat egy egyszerű hibán – írja a BBC.

Mesterséges intelligencia által generált ítéletekre hivatkozott a bíró – Fotó: KATRIN BOLOVTSOVA /pexels

Mesterséges intelligencia a bíróságon: mi történt pontosan?

Az ügy Andhra Pradesh államban indult, ahol egy fiatal bíró négy korábbi döntésre hivatkozva utasított el egy kifogást egy vitatott ingatlan kapcsán. Később azonban kiderült: az idézett ítéletek nem léteztek, azokat egy AI-eszköz generálta.

Az alperesek fellebbeztek, a felsőbíróság pedig elismerte, hogy a hivatkozások hamisak, ám úgy ítélte meg, a bíró jóhiszeműen járt el, és döntését nem kell hatályon kívül helyezni.

A bíró jelentésében azt írta, először használt mesterséges intelligenciát, és valódinak hitte a talált forrásokat.

A Legfelsőbb Bíróság azonban már szigorúbb álláspontra helyezkedett. Közölte: az AI használata az ítélkezés során nem puszta döntéshozatali hiba, hanem fegyelmi vétség lehet, mert közvetlenül érinti az eljárás integritását. A testület felfüggesztette az alsóbb szintű bírósági döntést, és részletes vizsgálatot rendelt el, hangsúlyozva az emberi felügyelet fontosságát a bíróságokon.

