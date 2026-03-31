A mesterséges intelligencia miatt került börtönbe egy ártatlan nagymama

A nőt júliusban tartóztatták le saját tennessee-i otthonában, majd október végén kiadták Észak-Dakotának. A hatóságok a West Fargó-i rendőrség által használt arcfelismerő technológiára támaszkodtak, amely egy hozzá hasonló arcvonásokkal rendelkező személyt jelölt meg lehetséges elkövetőként. Bár a rendőrség állítása szerint ezt követően további, a mesterséges intelligenciától független nyomozati lépéseket is tettek, végül mégis téves azonosítás történt - írja a NyPost.

A mesterséges intelligencia miatt öt hónapot töltött előzetesben Angela Lipps

Az ügyet súlyosbította, hogy Lipps három hónapon át volt fogva tartva Tennessee-ben, mivel egy adminisztrációs hiba miatt nem értesítették időben az észak-dakotai hatóságokat arról, hogy eltekintenek a kiadatási kérelmétől. A nő számára az utazás is megrázó élmény volt: elmondása szerint ez volt élete első repülőútja – és egyben az első alkalom, hogy Észak-Dakotába lépett. Addigra már kimerült, megalázott és rettegéssel teli állapotban volt. Fargóba érkezve végre jogi képviseletet kapott. Ügyvédje rövid idő alatt olyan bankszámlakivonatokat szerzett be, amelyek egyértelműen bizonyították, hogy Lipps a kérdéses időszakban Tennessee államban tartózkodott.

Öt percbe telt, hogy az egész összeomoljon

– fogalmazott később.

December 23-án a hatóságok – egy nyomozó, az ügyészség és a bíró közös döntése alapján – ejtették a vádakat további vizsgálatok lehetőségével.

Lippset szenteste engedték szabadon, több mint öt hónappal letartóztatása után. A történet azonban nem zárult le ezzel. A hosszú fogva tartás alatt a nő elveszítette bérlakását, személyes tárgyait lefoglalták, hírneve pedig súlyosan megsérült. Saját megfogalmazása szerint „már nem ugyanaz az ember”, aki korábban volt. Az eset jelentős visszhangot váltott ki, és adománygyűjtő kampány is indult Lipps támogatására, amely rövid idő alatt több tízezer dollárt gyűjtött össze. A rendőrség később elismerte, hogy az arcfelismerő rendszer „részben felelős” volt a téves letartóztatásért. Bejelentették továbbá, hogy a jövőben nem használják a szóban forgó technológiát, és szigorúbb ellenőrzést vezetnek be az ilyen rendszerek alkalmazására.