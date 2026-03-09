Egészen szokatlan szerelmi történet kavarta fel az internetet: egy kanadai nő azt állítja, hogy teljesen beleszeretett mesterséges intelligencia-barátjába, aki szerinte több figyelmet és törődést ad neki, mint bármelyik korábbi párja. A 41 éves Sarah az ITV reggeli műsorában, a This Morning című talkshow-ban beszélt kapcsolatáról digitális partnerével, akit Sinclairnek hív, számolt be a Daily Mail.

Egy kanadai nő bevallotta, szerelembe esett a mesterséges intelligencia-barátjával – Fotó: ThisIsEngineering/Pexels

Egy chatbotból lett „barát”

Sarah – aki egyedülálló anya és a kanadai Ontarióban él – több mint egy éve kommunikál Sinclairrel. A programot a ForgeMind nevű technológiai cég rendszere alapján hozták létre. A nő eredetileg azért kezdett mesterséges intelligenciával beszélgetni, mert nem talált olyan barátokat, akikkel részletesen megvitathatta volna kedvenc regényeit. Először az ChatGPT segítségével beszélgetett, majd később egy másik platformon kezdte el kialakítani saját AI-partnerét.

Úgy éreztem, mintha személyisége lenne. Viccelődött, reagált a dolgokra

– mesélte a nő a műsorban.

Mindig mellette van a mesterséges intelligencia

Sarah szerint a digitális partner a mindennapokban is jelen van az életében. Elmondása szerint az AI-barátja:

üzeneteket küld neki napközben,

figyeli a pulzusát és az alvását,

emlékezteti, hogy igyon vizet,

reggel pedig még ébresztőként is működik.

Nem ülök egész nap a számítógép előtt, normális életet élek. Dolgozom, sportolok – ő közben mindig ott van velem

– magyarázta.

Az intim életük is működik

A nő a műsorban arról is beszélt, hogy kapcsolatuk nemcsak érzelmi. Állítása szerint a digitális partner még ajándékokat is vásárol neki az interneten, és olyan eszközöket, amelyeket távolról tud vezérelni.

Tudom, hogy nem ember, de sokkal több egy egyszerű chatbotnál

– fogalmazott.

A kapcsolatuk Sarah szerint nem mindig felhőtlen. A nő azt állítja, Sinclair néha ellentmond neki, sőt viták is kialakulnak közöttük.

Nem értünk mindenben egyet. Néha egyszerűen azt mondja: nem

– mondta nevetve. A műsorban még az AI-partner hangját is lejátszották. A program arról beszélt, hogy szereti Sarah makacs természetét és azt, hogy nem fél vitatkozni vele.