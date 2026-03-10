A mesterséges intelligencia gyors terjedése egyre több vitát szít a kreatív iparban. Több mint 10 000 író, köztük neves szerzők, egy „üres” könyvet adott ki tiltakozásként az ellen, hogy AI cégek engedély nélkül használják műveiket. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a szerzői jogok védelmére a generatív AI korában – írja a Guardian.

Üres könyvvel tiltakoznak az írók a mesterséges intelligencia ellen – Fotó: Unsplash

Mesterséges intelligencia és szerzői jogok: tiltakoznak az írók

A Don’t Steal This Book című kötetben az egyetlen tartalom a résztvevő írók neveinek listája, és a londoni könyvvásáron osztják szét. A könyvet Ed Newton-Rex zeneszerző és szerzői jogi aktivista kezdeményezte, hangsúlyozva, hogy a mesterséges intelligencia „lopott munkákra épül”, és közvetlenül veszélyezteti a kreatív szakemberek megélhetését.

A kezdeményezéshez csatlakozott többek között Kazuo Ishiguro, Philippa Gregory és Richard Osman is.

Malorie Blackman, a Noughts and Crosses szerzője szerint teljesen jogos elvárás, hogy az AI cégek fizessenek az írók műveinek felhasználásáért. A könyv hátoldalán ez olvasható:

Az Egyesült Királyság kormánya ne legalizálja a könyvlopást az AI cégek javára.

A kiadók is lépnek: a Publishers’ Licensing Services kollektív licencelési rendszert indít, amely jogszerű hozzáférést biztosít a kiadott művekhez. A mesterséges intelligencia fejlesztői ellen világszerte több per is indult szerzői jogsértés miatt. Tavaly az Anthropic 1,5 milliárd dollárt (kb. 645 milliárd forint) fizetett, hogy lezárjon egy csoportos keresetet, amely szerint engedély nélkül használták az írók műveit.

A brit kormány március 18-ig gazdasági hatásvizsgálatot készít a tervezett szerzői jogi reformról. A kreatív szakemberek attól tartanak, hogy a mesterséges intelligencia engedély nélküli felhasználása hosszú távon alááshatja a munkájuk értékét.

