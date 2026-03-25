Milliárdos botrány árnyékolja be a Meta jövőjét – súlyos ítélet született

A Meta ellen indított per az egyik legjelentősebb jogi ügy lett az utóbbi években, amely a közösségi média veszélyei és a tech cégek felelőssége körül zajlik. Az esküdtszék szerint a vállalat megsértette a fogyasztóvédelmi szabályokat, és nem tett meg mindent a gyermekek online védelme érdekében, ami súlyos következményekhez vezetett - tájékoztat a Fox Business.

Miért büntették meg a Metát az Egyesült Államokban?

Az amerikai hatóságok szerint a vállalat félrevezette a felhasználókat platformjai biztonságával kapcsolatban. A vádak szerint nem biztosított megfelelő védelmet a kiskorúak számára, miközben a rendszerei lehetőséget adhattak visszaélésekre. Az esküdtszék ezért 375 millió dolláros, vagyis mintegy 135–140 milliárd forintos pénzbírságot szabott ki a vállalatra, ami az állami törvények által megengedett maximális összegnek számít.

Milyen vádak érték a Metát a gyermekvédelem kapcsán?

A Meta per középpontjában az állt, hogy a platformok nem akadályozták meg kellő hatékonysággal a gyermekekkel szembeni visszaéléseket. A kereset szerint a szolgáltatások olyan környezetet teremthettek, ahol a veszélyes szereplők könnyebben kapcsolatba léphettek kiskorúakkal.

A vállalat közölte, hogy nem ért egyet a döntéssel, és fellebbezést nyújt be. A Meta hangsúlyozta, hogy folyamatosan dolgozik a biztonsági rendszerek fejlesztésén, ugyanakkor várhatóan hosszabb jogi folyamat következik, amely akár éveken át is elhúzódhat.

Milyen szabályokat sérthetnek a közösségi oldalak a felhasználók védelmében?

A közösségi platformok elsősorban fogyasztóvédelmi és adatbiztonsági előírásokat sérthetnek, ha nem tájékoztatják megfelelően a felhasználókat a kockázatokról, vagy nem biztosítanak elegendő védelmet. Az ügy rávilágít arra, hogy a digitális térben egyre nagyobb hangsúlyt kap a felhasználók biztonsága és a gyermekek védelme.