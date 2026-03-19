„Mintha leszakadt volna az ég” – látványos meteort vettek videóra

Kedden reggel az amerikai Ohio északi részén élőknek hatalmas meglepetésben volt része: egy hangos robbanás rázta meg a környéket, amit sokan nemcsak hallottak, de éreztek is. Kiderült, hogy a dörrenést egy meteor belépése okozta a Föld légkörébe, amely látványos tűzgömbbel söpört végig az égen – írja a TMZ.

A meteor hatalmas robbanással lépett be a légkörbe (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Látványos meteort vettek videóra

A NASA megerősítette, hogy a hatalmas durranást egy mintegy 6 láb (kb. 1,8 méter) átmérőjű és 7 tonnás meteor okozta, amely Valley City felett tört darabokra. Bill Cooke, a NASA Meteoroid Környezet Programjának vezetője így fogalmazott:

Ma reggel arra ébredtem, hogy leszakadt az ég.

A meteor sebessége 72 000 km/óra volt, ami emberi mértékkel hihetetlenül gyors, de egy meteorhoz képest viszonylag lassú. A szakértők szerint két robbanás is történt, szinte azonnal egymás után. A tűzgömb akkora volt, hogy több államban, sőt Kanadában is látható volt, és gyorsan bejárta a közösségi médiát.

A meteor causes a loud boom across Ohio as it enters the atmosphere, NASA confirms. 😳



Credit: Kelly Wallin via Storyful pic.twitter.com/5P5rzcO7Fb — TMZ (@TMZ) March 17, 2026

Pánik: gyorsan haladó, fénylő objektum szelte át az eget – csak sejteni lehet, hogy mi az

Fénylő tűzgömböt figyeltek meg az égen Hollandia felett, amelyet a szakértők meteoritnak tartanak. A jelenséget több országban is látták, miközben Németországban a beszámolók szerint meteoritdarabok házakban okoztak károkat.

Megváltoztatja a világtörténelmet egy rejtélyes kínai felfedezés

A Föld még mindig rejteget titkokat: Kínában egy hatalmas, eddig ismeretlen meteoritkrátert fedeztek fel, amely az elmúlt 11 ezer év egyik legnagyobb csapása lehetett. Ez a föld alól előbukkant lyuk nem csak geológiai ritkaság, de új kérdéseket vet fel arról, hogyan formálódott bolygónk közelmúltja a meteorok miatt.