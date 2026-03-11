Meztelen képeivel zsarolt férfiakat egy nő egy társkeresőn

Az ügyészség szerint Sweatman először pénzért kínált meztelen képeket, majd további összegeket követelt az áldozatoktól, mikor azt állította, hogy mindössze 15 éves. Egyik férfi végül 1150 fontot (516 ezer) utalt át, egy részét Sweatman akkori partnere, Charlie Anderson számlájára, aki később pénzmosás miatt bűnösnek vallotta magát - írja a Daily Star.

A meztelen képeivel zsaroló nőt 11 hónap börtönre ítélték. Fotó: Shutterstock

Meztelen képeivel zsarolt

A nő 2024 októberében egy másik férfit is hasonló módon zsarolt egy társkereső oldalon, megszerezve az áldozat személyes adatait és további pénzt követelve. Mindkét esetben a férfiak a rendőrséghez fordultak.

A bíróság a cselekményeket szégyenletesnek és visszataszítónak minősítette, kiemelve, hogy az áldozatok komoly félelmet és szorongást éltek át.

Demi Sweatmant 11 hónap börtönre ítélték, amelyet 18 hónap próbaidőre felfüggesztettek, valamint 100 óra közmunkát és rehabilitációs programot írtak elő számára. Charlie Anderson 16 hónapos, két évre felfüggesztett börtönbüntetést kapott, szintén közmunkával és rehabilitációval kiegészítve.