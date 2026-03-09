Miért esnek mindig talpra a macskák? Tudósok végre megfejtették a 200 éves rejtélyt

A kutatók szerint a miért esnek mindig talpra a macskák kérdés kulcsa az állatok rendkívül rugalmas gerincében és speciális mozgásmechanizmusában rejlik. A japán Yamaguchi Egyetem kutatócsoportja szerint a macskák képesek a testük felső és alsó részét egymástól függetlenül forgatni a levegőben – írja a DailyMail.
Miért esnek mindig talpra a macskák – a híres fizikai rejtély
A kutatás során a szakemberek öt elhunyt macska gerincét vizsgálták meg. Megállapították, hogy a hát középső részén található mellkasi gerinc csaknem háromszor rugalmasabb, mint az alsó háti szakasz.
Ez a különbség teszi lehetővé, hogy a macska a levegőben nagyon gyorsan elfordítsa a felsőtestét — hasonlóan egy műkorcsolyázó forgásához — és így néhány ezredmásodperc alatt a talaj felé forduljon.
A jelenséget már az 1800-as években tanulmányozták, és „leeső macska problémának” nevezték el. A fizikusokat azért zavarta a dolog, mert első ránézésre úgy tűnt, mintha a macskák megsértenék a fizika egyik alapelvét, az impulzusmomentum megmaradásának törvényét.
Ez az elv kimondja, hogy egy test nem kezdhet el forogni külső erő nélkül.
A macskák azonban mégis képesek a levegőben elfordulni — látszólag minden külső segítség nélkül.
A macskák trükkje: külön mozgatják a testük két felét
A kutatók videóelemzésekkel is vizsgálták a jelenséget. Két macskát körülbelül egy méter magasból ejtettek le, miközben nagy sebességű kamerákkal rögzítették a mozgást.
A felvételek azt mutatták, hogy:
- a macska először a felsőtestét fordítja el
- közben a hátsó lábait kinyújtja, hogy stabilizálja az alsó testet
- majd megfordítja a hátsó részét is
A mozgás kulcsa az, hogy a macska felváltva húzza be és nyújtja ki a lábait, így változtatva a testének tehetetlenségét.
Ennek köszönhetően a test felső és alsó része ellentétes irányba forog, így az állat képes elfordulni anélkül, hogy megsértené a fizika törvényeit.
A kutatás szerint tehát a válasz arra, miért esnek mindig talpra a macskák, három tényező kombinációja:
- rendkívül rugalmas mellkasi gerinc
- külön mozgó felső és alsó test
- a lábak behúzásával és kinyújtásával szabályozott forgás
Ez az összetett mozgás teszi lehetővé, hogy a macskák már néhány tizedmásodperc alatt helyreállítsák a testhelyzetüket a levegőben.
