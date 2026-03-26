Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 687,8 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -92,8 Ft / Gázolaj piaci ár: 781,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -166,3 Ft

karrier

Miley Cyrus ismét Hannah Montana bőrébe bújt

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A világsztár olykor viharos időszakai után úgy tűnik, ismét lecsendesedett. Miley Cyrus évekkel az eredeti sorozat után ismét Hannah Montana bőrébe bújt.
karrierhannah montanaMiley Cyrussorozat

Miley Cyrus neve ma már nemcsak a popzenével, hanem egy elképesztő átalakulással is összeforrt. A világsztár karrierje a Hannah Montana sorozattal indult, amely egy egész generáció számára határozta meg a gyerekkort, most pedig egy különleges évforduló kapcsán visszatért a gyökereihez – írja a DailyMail.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - MARCH 23: Miley Cyrus attends the World Premiere of Disney+'s "Hannah Montana 20th Anniversary Special" at El Capitan Theatre on March 23, 2026 in Los Angeles, California. Amy Sussman/Getty Images/AFP (Photo by Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Miley Cyrus mindössze 12 éves volt, amikor megkapta élete nagy lehetőségét. Bár akkor még senki sem sejtette, hogy a sorozat ekkora siker lesz, a Hannah Montana hamar globális jelenséggé vált. A fiatal sztár egyik napról a másikra került a reflektorfénybe, és ezzel együtt egy teljesen új életbe.

A Hannah Montana vége után Miley Cyrus tudatosan próbált elszakadni a „jó kislány” imázstól. Ez az időszak sokak számára sokkoló volt: merész videók, botrányos fellépések és radikális stílusváltás jellemezte. A Wrecking Ball és a Bangerz korszak megmutatta, hogy Miley Cyrus teljesen új irányba indult.

A viharos évek után azonban Miley Cyrus úgy döntött, visszatér a kezdetekhez, és újra magára ölti Hannah Montana szerepét a Disney+ különkiadás kedvéért. 

„Ami tetszik ebben a különkiadásban, az az, hogy valahogy visszakapom Hannah és Miley egybegyúrt karakterét” – mondta a sztár.

Mély kivágás, szexi póz – Miley Cyrus most sem hagyott kérdést

Miley Cyrus jellegzetes helyet vívott ki magának a szórakoztatóiparban. Billy Ray Cyrus countryénekes lányaként pályafutása a zene és a színészet korai megismerkedésével kezdődött, ami megalapozta szárnyaló karrierjét. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!