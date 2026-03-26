Miley Cyrus ismét Hannah Montana bőrébe bújt

Miley Cyrus neve ma már nemcsak a popzenével, hanem egy elképesztő átalakulással is összeforrt. A világsztár karrierje a Hannah Montana sorozattal indult, amely egy egész generáció számára határozta meg a gyerekkort, most pedig egy különleges évforduló kapcsán visszatért a gyökereihez – írja a DailyMail.

Miley Cyrus Fotó: AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Miley Cyrus mindössze 12 éves volt, amikor megkapta élete nagy lehetőségét. Bár akkor még senki sem sejtette, hogy a sorozat ekkora siker lesz, a Hannah Montana hamar globális jelenséggé vált. A fiatal sztár egyik napról a másikra került a reflektorfénybe, és ezzel együtt egy teljesen új életbe.

A Hannah Montana vége után Miley Cyrus tudatosan próbált elszakadni a „jó kislány” imázstól. Ez az időszak sokak számára sokkoló volt: merész videók, botrányos fellépések és radikális stílusváltás jellemezte. A Wrecking Ball és a Bangerz korszak megmutatta, hogy Miley Cyrus teljesen új irányba indult.

A viharos évek után azonban Miley Cyrus úgy döntött, visszatér a kezdetekhez, és újra magára ölti Hannah Montana szerepét a Disney+ különkiadás kedvéért.

„Ami tetszik ebben a különkiadásban, az az, hogy valahogy visszakapom Hannah és Miley egybegyúrt karakterét” – mondta a sztár.

Miley Cyrus jellegzetes helyet vívott ki magának a szórakoztatóiparban. Billy Ray Cyrus countryénekes lányaként pályafutása a zene és a színészet korai megismerkedésével kezdődött, ami megalapozta szárnyaló karrierjét.