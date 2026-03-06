Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rálőttek a Fidesz aktivistájára – Orbán Viktor is megszólalt

Fontos

Ettől félt a világ: Putyin megtette, amitől mindenki tartott

Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy radikális fejlesztés után új feladatot kapott az amerikai flotta különleges hajója. A modern hadihajóvá alakított USS Zumwalt hiperszonikus fegyvereket hordoz.
Link másolása
Vágólapra másolva!
amerikai haditengerészetmodern hadviselésfegyverhadviselés

Az amerikai haditengerészet egyik legkülönlegesebb és legnagyobb rombolója ismét szolgálatba állt egy átfogó modernizáció után. A modern hadihajó szerepét betöltő USS Zumwalt azonban már teljesen más feladatot kapott, mint amikor eredetileg megépítették – írja a Focus.

A hiperszonikus fegyverekkel felszerelt modern hadihajó, az USS Zumwalt az amerikai haditengerészet egyik legfejlettebb rombolója
A hiperszonikus fegyverekkel felszerelt modern hadihajó, az USS Zumwalt az amerikai haditengerészet egyik legfejlettebb rombolója Fotó: PO2 TIMOTHY SCHUMAKER / US NAVY

A felújítás során a modern hadihajó kategóriába emelt USS Zumwalt hiperszonikus fegyvereket kapott. Az új rendszer a Conventional Prompt Strike (CPS) program része, amely lehetővé teszi, hogy a hajó akár több ezer kilométer távolságban lévő célpontokat is elérjen rendkívül nagy sebességgel.

Modern hadihajó hiperszonikus rakétákkal

Az eredeti tervek szerint a rombolót az úgynevezett Advanced Gun System (AGS) lövegekkel szerelték volna fel, amelyek szárazföldi célpontok ellen biztosítottak volna nagy hatótávolságú tűztámogatást. A rendszer azonban végül túl drágának és kevéssé hatékonynak bizonyult, ezért az amerikai haditengerészet radikális döntést hozott.

A lövegeket teljesen eltávolították, és helyükre négy hatalmas, 87 hüvelykes indítócsövet építettek be, amelyek összesen 12 hiperszonikus rakéta indítására képesek.

A hajó belsejében ehhez komoly átalakításokra volt szükség: többfedélzetnyi teret alakítottak át az új fegyverrendszer befogadására.

A világ egyik legfejlettebb hadihajója

A mintegy 16 ezer tonnás USS Zumwalt jelenleg a világ legnagyobb rombolója. A lopakodó kialakítású hadihajó radarral nehezen észlelhető, miközben hatalmas elektromos teljesítménnyel rendelkezik.

A program költsége azonban hatalmas: a hajó ára és modernizációja együtt nagyjából 8 milliárd dollárba kerülhetett.

Új korszak a tengeri hadviselésben

A szakértők szerint a hiperszonikus rakéták jelentik a következő nagy ugrást a katonai technológiában. Ezek a fegyverek rendkívül nagy sebességgel haladnak, és pályájuk kiszámíthatatlansága miatt rendkívül nehéz őket elfogni.

Az amerikai haditengerészet tervei szerint a Zumwalt-osztály minden hajója megkapja a hiperszonikus fegyvereket a következő években. A USS Lyndon B. Johnson például várhatóan 2026-ra esik át hasonló modernizáción.

Ha a program sikeres lesz, az USS Zumwalt modern hadihajóként a jövő egyik legveszélyesebb tengeri csapásmérő eszközévé válhat.

Putyin bemutatta az új szuperfegyverét, amely felforgathatja a világot

Oroszország nemrég tesztelt, korlátlan hatótávolságú, nukleáris meghajtású rakétája, a Burevesztnyik (Viharmadár), jelentős hatással lehet az Egyesült Államok rakétavédelmi terveire, véli Stanislav Krapivnik, volt amerikai tábornok.

Németország új szuperfegyvere – vagy csak egy „vakfoltos acélóriás”?

Berlin újra a fegyverkezés útjára lépett: miközben a kormány a sorkatonaság visszahozásával próbálja háborús hangulatba terelni a társadalmat, most bemutatta „szuperfegyverét” is, a Leopard 2A8 harckocsit. A hivatalos kommunikáció szerint ez a modern haditechnika csúcsa, amely a jövő csatatereire készült. Csakhogy egyre több szakértő figyelmeztet: Németország valójában egy túlméretezett, drónok korában sérülékeny acélóriást állít csatasorba – olyan gépet, amely inkább a múlt háborúiban, mint a jelen küzdelmeiben állná meg a helyét. A német hadsereg „új büszkesége”, így sokak szerint éppen ott gyenge, ahol a mai konfliktusok eldőlnek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!