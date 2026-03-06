Az amerikai haditengerészet egyik legkülönlegesebb és legnagyobb rombolója ismét szolgálatba állt egy átfogó modernizáció után. A modern hadihajó szerepét betöltő USS Zumwalt azonban már teljesen más feladatot kapott, mint amikor eredetileg megépítették – írja a Focus.
A felújítás során a modern hadihajó kategóriába emelt USS Zumwalt hiperszonikus fegyvereket kapott. Az új rendszer a Conventional Prompt Strike (CPS) program része, amely lehetővé teszi, hogy a hajó akár több ezer kilométer távolságban lévő célpontokat is elérjen rendkívül nagy sebességgel.
Modern hadihajó hiperszonikus rakétákkal
Az eredeti tervek szerint a rombolót az úgynevezett Advanced Gun System (AGS) lövegekkel szerelték volna fel, amelyek szárazföldi célpontok ellen biztosítottak volna nagy hatótávolságú tűztámogatást. A rendszer azonban végül túl drágának és kevéssé hatékonynak bizonyult, ezért az amerikai haditengerészet radikális döntést hozott.
A lövegeket teljesen eltávolították, és helyükre négy hatalmas, 87 hüvelykes indítócsövet építettek be, amelyek összesen 12 hiperszonikus rakéta indítására képesek.
A hajó belsejében ehhez komoly átalakításokra volt szükség: többfedélzetnyi teret alakítottak át az új fegyverrendszer befogadására.
A világ egyik legfejlettebb hadihajója
A mintegy 16 ezer tonnás USS Zumwalt jelenleg a világ legnagyobb rombolója. A lopakodó kialakítású hadihajó radarral nehezen észlelhető, miközben hatalmas elektromos teljesítménnyel rendelkezik.
A program költsége azonban hatalmas: a hajó ára és modernizációja együtt nagyjából 8 milliárd dollárba kerülhetett.
Új korszak a tengeri hadviselésben
A szakértők szerint a hiperszonikus rakéták jelentik a következő nagy ugrást a katonai technológiában. Ezek a fegyverek rendkívül nagy sebességgel haladnak, és pályájuk kiszámíthatatlansága miatt rendkívül nehéz őket elfogni.
Az amerikai haditengerészet tervei szerint a Zumwalt-osztály minden hajója megkapja a hiperszonikus fegyvereket a következő években. A USS Lyndon B. Johnson például várhatóan 2026-ra esik át hasonló modernizáción.
Ha a program sikeres lesz, az USS Zumwalt modern hadihajóként a jövő egyik legveszélyesebb tengeri csapásmérő eszközévé válhat.
