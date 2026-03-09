Ez a mindennapi falat erősebbé teheti az időseket

Egy új tanulmány szerint a mogyoróvaj rendszeres fogyasztása segíthet növelni az izomerőt az idősebb felnőtteknél. A kutatók szerint már napi három evőkanál mogyoróvaj hat hónapon át jelentős javulást hozhat a fizikai funkciókban, különösen az alsótesti izomerő tekintetében – írja a Fox News.

A mogyoróvaj fogyasztása segíthet növelni az izomerőt az idősebb felnőtteknél – Fotó: Unsplash

A mogyoróvaj javítja az idősek izomerő-eredményeit

A Deakin Egyetem kutatói 120 egyedül élő, esésveszélynek kitett időskorú résztvevőt követtek hat hónapon át. A vizsgálat során azok, akik napi szinten fogyasztottak természetes mogyoróvajat, átlagosan 1,2 másodperccel gyorsabban tudtak felállni egy székről ötször egymás után, mint a kontrollcsoport tagjai. Bár a járási sebesség nem javult, a felülés-felállás teszt eredménye azt mutatja, hogy az izomerő és a funkcionális önállóság mérhetően nőtt.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy az izomerő növelése időseknél kulcsfontosságú az esések megelőzésében, hiszen a gyors erőkifejtés segíthet elkerülni a baleseteket és biztosítani a mindennapi mozgékonyságot.

A mogyoróvaj mellett a résztvevők fehérje- és egészséges zsírbevitele is nőtt, miközben testsúlyuk változatlan maradt. Bár az eredmények ígéretesek, szakértők óvatosak: a javulás mérsékelt, és nem helyettesíti a rendszeres ellenállás- és egyensúlyfejlesztő edzést. A mogyoróvaj azonban megfizethető, könnyen hozzáférhető és fogászati problémákkal küzdők számára is praktikus táplálék lehet.

