Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszólalt Irán, de erre a bejelentésre senki sem számított

Fontos

Zelenszkij bejelentést tett az ukrán elnökválasztásról

iraki konfliktus

Láthatatlan háború zajlott évekig: hosszú ideje készítették elő a csapást az iráni vezetőkre

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Éveken át tartó, példátlan titkosszolgálati művelet előzte meg azt a megsemmisítő erejű csapást, amely megrázta a Közel-Keletet. Sajtóértesülések szerint az izraeli hírszerzés, a Moszad szinte teljes hozzáférést szerzett Teherán forgalmi kamerahálózatához, és ezek segítségével figyelte az iráni hatalmi elit mozgását.
Link másolása
Vágólapra másolva!
iraki konfliktusajatollahIzraelMoszad

A jelentések szerint a kameraképek folyamatosan érkeztek Izraelbe, ahol elemzők és mesterségesintelligencia-alapú rendszerek dolgozták fel az adatokat. A célpontok között szerepeltek magas rangú katonai vezetők, testőrök és a rezsim kulcsszereplői. Az információk alapján a Moszad segítségével részletes képet kaptak a napi rutinról, a biztonsági útvonalakról és a védelmi rendszerről – írja a Daily Mail

A Moszad figyelte Ali Hámenei ajatollah, Irán legfőbb vezetője mozgását – Fotó: HANDOUT / KHAMENEI.IR
A Moszad figyelte Ali Hámenei ajatollah, Irán legfőbb vezetője mozgását
Fotó: HANDOUT / KHAMENEI.IR

A Moszad és az amerikai hírszerzés együtt dolgozott

A támadás napján a művelet új szintre lépett. A beszámolók szerint a kommunikációs hálózatok ideiglenes megzavarásával akadályozták a riasztásokat, miközben precíziós fegyverek csaptak le a kijelölt komplexumra Teherán központjában. A légicsapás célja a rezsim meggyengítése volt.

A háttérben amerikai hírszerzési támogatás is felmerült: nemzetközi lapértesülések szerint emberi források és fejlett elemzőrendszerek segítették a célpont azonosítását. A döntést állítólag akkor hozták meg, amikor megerősített információ érkezett a vezetők tartózkodási helyéről.

A térségben azóta drámaian romlott a biztonsági helyzet. Több ország is készültségbe helyezte légvédelmét, miközben a felek kölcsönös csapásokról számoltak be. Szakértők szerint a konfliktus könnyen eszkalálódhat, ha nem indul meg gyors diplomáciai egyeztetés.

Iráni háború: újabb 20 százalékkal nőttek az európai gázárak

Az európai földgázpiacot ismét az energiaválságot idéző kilengések rázzák meg: kedden több mint 20 százalékkal ugrottak meg az árak, miután bizonytalanná vált a világ legnagyobb, katari LNG-exportőrének működése és a Hormuzi-szoros lezárása miatt akadozhat a globális szállítás.

Irán a hajókat fenyegeti: száz konténerszállító rekedt a Hormuzi-szorosban

Drámai fenyegetést fogalmazott meg Irán a világ egyik legfontosabb tengeri útvonalán: a teheráni Forradalmi Gárda egyik tábornoka szerint „minden hajó el fog égni”, amely át akar haladni a Hormuzi-szoros vizein.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!