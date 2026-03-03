Láthatatlan háború zajlott évekig: hosszú ideje készítették elő a csapást az iráni vezetőkre

A jelentések szerint a kameraképek folyamatosan érkeztek Izraelbe, ahol elemzők és mesterségesintelligencia-alapú rendszerek dolgozták fel az adatokat. A célpontok között szerepeltek magas rangú katonai vezetők, testőrök és a rezsim kulcsszereplői. Az információk alapján a Moszad segítségével részletes képet kaptak a napi rutinról, a biztonsági útvonalakról és a védelmi rendszerről – írja a Daily Mail.

A Moszad figyelte Ali Hámenei ajatollah, Irán legfőbb vezetője mozgását

Fotó: HANDOUT / KHAMENEI.IR

A Moszad és az amerikai hírszerzés együtt dolgozott

A támadás napján a művelet új szintre lépett. A beszámolók szerint a kommunikációs hálózatok ideiglenes megzavarásával akadályozták a riasztásokat, miközben precíziós fegyverek csaptak le a kijelölt komplexumra Teherán központjában. A légicsapás célja a rezsim meggyengítése volt.

A háttérben amerikai hírszerzési támogatás is felmerült: nemzetközi lapértesülések szerint emberi források és fejlett elemzőrendszerek segítették a célpont azonosítását. A döntést állítólag akkor hozták meg, amikor megerősített információ érkezett a vezetők tartózkodási helyéről.

A térségben azóta drámaian romlott a biztonsági helyzet. Több ország is készültségbe helyezte légvédelmét, miközben a felek kölcsönös csapásokról számoltak be. Szakértők szerint a konfliktus könnyen eszkalálódhat, ha nem indul meg gyors diplomáciai egyeztetés.

Iráni háború: újabb 20 százalékkal nőttek az európai gázárak

Az európai földgázpiacot ismét az energiaválságot idéző kilengések rázzák meg: kedden több mint 20 százalékkal ugrottak meg az árak, miután bizonytalanná vált a világ legnagyobb, katari LNG-exportőrének működése és a Hormuzi-szoros lezárása miatt akadozhat a globális szállítás.

Irán a hajókat fenyegeti: száz konténerszállító rekedt a Hormuzi-szorosban

Drámai fenyegetést fogalmazott meg Irán a világ egyik legfontosabb tengeri útvonalán: a teheráni Forradalmi Gárda egyik tábornoka szerint „minden hajó el fog égni”, amely át akar haladni a Hormuzi-szoros vizein.