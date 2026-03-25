Japán komoly figyelmeztetést kapott Oroszországtól, miután felmerült, hogy Tokió fegyvereket és katonai eszközöket szállíthat Ukrajnának. A Japán körüli vita tovább élezheti a nemzetközi helyzetet.

Moszkva váratlan országnak küldött rémisztő fenyegetést Fotó: Kristina Solovyova / AFP

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője kijelentette: minden olyan lépést, amely halálos fegyverek szállítására irányul, Oroszország ellenséges cselekedetnek tekint.

A diplomata hangsúlyozta, hogy az ilyen döntések elkerülhetetlenül kemény válaszlépéseket vonnak maguk után.

NATO-program áll a háttérben

A feszültség hátterében az áll, hogy Japán csatlakozott egy NATO által létrehozott programhoz, amely Ukrajna támogatását szolgálja. A kezdeményezés keretében Tokió amerikai gyártású haditechnikát vásárolna, amelyet később Kijevnek adnának át.

Oroszország szerint ez közvetlen beavatkozás a konfliktusba, ami tovább növeli a geopolitikai feszültséget.

A Japán körül kialakult vita azt mutatja, hogy az Ukrajna körüli konfliktus egyre több országot sodor bele a nagyhatalmi szembenállásba.