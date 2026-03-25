Moszkva váratlan országnak küldött rémisztő fenyegetést

japán

Moszkva váratlan országnak küldött rémisztő fenyegetést

Újabb nemzetközi feszültség alakult ki. Oroszország kemény választ ígért Japánnak Ukrajna támogatása esetén.
japánmarija zaharovaoroszországnato

Japán komoly figyelmeztetést kapott Oroszországtól, miután felmerült, hogy Tokió fegyvereket és katonai eszközöket szállíthat Ukrajnának. A Japán körüli vita tovább élezheti a nemzetközi helyzetet.

Moszkva váratlan országnak küldött rémisztő fenyegetést
Moszkva váratlan országnak küldött rémisztő fenyegetést Fotó: Kristina Solovyova / AFP

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője kijelentette: minden olyan lépést, amely halálos fegyverek szállítására irányul, Oroszország ellenséges cselekedetnek tekint.

A diplomata hangsúlyozta, hogy az ilyen döntések elkerülhetetlenül kemény válaszlépéseket vonnak maguk után.

NATO-program áll a háttérben

A feszültség hátterében az áll, hogy Japán csatlakozott egy NATO által létrehozott programhoz, amely Ukrajna támogatását szolgálja. A kezdeményezés keretében Tokió amerikai gyártású haditechnikát vásárolna, amelyet később Kijevnek adnának át.

Oroszország szerint ez közvetlen beavatkozás a konfliktusba, ami tovább növeli a geopolitikai feszültséget.

A Japán körül kialakult vita azt mutatja, hogy az Ukrajna körüli konfliktus egyre több országot sodor bele a nagyhatalmi szembenállásba.

 

