Vakmerő szökés az autópályán – videón a motoros üldözés

Filmbe illő motoros üldözés zajlott Dél-Kaliforniában, amikor egy merész motoros a rendőrök elől menekülve száguldott az autópályán. A szökést videóra is vették, így jól látszik, milyen veszélyes helyzetet teremtett a forgalomban – írja a New York Post.

Filmbe illő motoros üldözés zajlott Kaliforniában (illusztráció) –Fotó: Unsplash

Motoros üldözés az autópályán

Az azonosítatlan férfi a Pasadena Police Department rendőrei elől menekülve váltott sávokat nagy sebességgel, kockáztatva az autósok biztonságát. A gyanúsított egy fekete 2021-es Suzuki DR-Z400 dirt bike-on látható, rendszám nélkül. A rendőrség végül megszakította a hajtóvadászatot a közlekedők biztonsága érdekében, így a motoros el tudott tűnni a hatóságok elől. A rendőrség továbbra is keresi a vakmerő motorost.

Hatalmasat repült az őrült motoros az ütközés után – videó

Tragikus pillanatok játszódtak le hétfőn az egyik Los Angeles-i autópályán. Egy szökésben lévő őrült motoros hihetetlen sebességgel száguldozott, majd halálos ütközést szenvedett egy szolgálaton kívüli rendőr autójával. A férfit egy lövöldözés miatt üldözték, amelyben életét vesztette Andrew Nunez seriffhelyettes.

Nem kellett sokáig üldözni a részeg motorost, felborult magától – videó

A rendőrök figyelmesek lettek egy bukósisak nélkül közlekedő motorosra Bonyhád térségében, a 6-os főúton. A részeg férfi annyira megijedt, hogy megpróbált elmenekülni a rendőrök elől. A hajsza azonban csak rövid ideig tartott.