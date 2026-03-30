Mount Everest

Nepál bekeményít: szigorítják a Mount Everest megmászását

Szigorúbb feltételekhez kötheti Nepál a világ legmagasabb hegyének meghódítását, miközben már elindult a Himalája idei tavaszi mászószezonja. A Mount Everest megmászása a jövőben drágább és nehezebben elérhető lehet, mert a nepáli kormány tapasztalathoz, egészségügyi feltételekhez és szigorúbb környezetvédelmi előírásokhoz kötné az engedélyeket.
Kathmanduban 2026. március 30-án, hétfőn vált hangsúlyossá, hogy a Mount Everest megmászása körül új korszak jöhet: Nepál a tavaszi szezon kezdetén egyszerre próbálja megvédeni a hegymászókat és visszaszorítani a túlzsúfoltságot a hegyen. A parlament előtt lévő turisztikai törvénytervezet szerint a jövőben a világ legmagasabb hegyének meghódítására, csak olyan mászók kaphatnának engedélyt, akik korábban már teljesítettek egy legalább 7000 méteres nepáli csúcsot, miközben a normál tavaszi útvonal díja 11 ezer dollárról 15 ezer dollárra nőtt, amely 2025 szeptemberétől lépett hatályba.

Mount Everest megmászása: ezért szigorítana Nepál

A nepáli vezetés szerint a cél egyértelmű: 

kiszűrni a felkészületlen mászókat, csökkenteni a torlódásokat, valamint javítani a biztonságot a világ legveszélyesebb magashegyi útvonalai között. 

A szabályszigorítás mögött az is ott van, hogy az Everest továbbra is kulcsfontosságú bevételi forrás Nepál számára, tavaly pedig több száz engedélyt adtak ki a csúcsra.

Nemcsak a mászókat, a szemetet is visszaszorítanák

A reformcsomag környezetvédelmi elemeket is tartalmaz: állandó alapot hoznának létre a hulladékkezelésre, és szigorúbban ellenőriznék, mennyi szemetet hoznak vissza az expedíciók a hegyről. Erre azért van szükség, mert a magashegyi táborok környékén évek óta súlyos gondot jelentenek a hátrahagyott oxigénpalackok, kötelek, sátrak, műanyagok és más hulladékok.

Az idei szezonra még nem biztos, hogy minden változás érvényes lesz

A jelenlegi helyzet alapján nem teljesen világos, hogy az új 7000 méteres előfeltétel már a 2026-os tavaszi szezonban is életbe lép-e, de a szigorítás iránya már jól látszik. A legtöbb Everest-expedíció továbbra is májusra időzíti a csúcstámadást, így a következő hetekben dőlhet el, milyen feltételekkel vághatnak neki a mászók a világ tetejének.

 

