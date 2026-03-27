Egy 9 éves kislány játszott Mozart több mint 200 éves hegedűjén

A fiatal művész elmondta, egészen különleges érzés volt Mozart hangszeréhez nyúlni, és azon játszani.

A kilencéves Freya Chennek hatalmas élmény volt Mozart 200 éves hegedűjén játszani – Fotó: Youtube

Ő több mint 200 éve megérintette ezt a hegedűt, most pedig én teszem ugyanezt. Olyan, mintha kezet fognánk

– fogalmazott.

Freya régóta rajong Mozartért: könyveket olvasott róla, játszotta a műveit, sőt filmeket is nézett a zeneszerző életéről. Arra azonban sosem számított, hogy egyszer az ő hangszerén játszhat, adott hírt a ny1.com.

Freya a világ egyik legrangosabb iskolájába jár

A kislány a Juilliard School előkészítő programjának egyik legfiatalabb diákja. Feles méretű hegedűn játszik, ami végül kulcsfontosságú volt abban, hogy megkapja ezt az egyedülálló lehetőséget. Mozart hangszere rendkívül ritkán szólal meg, és Freya az első az Egyesült Államokban, aki játszhatott rajta.

A Salzburgban működő International Mozarteum Foundation vezetője szerint a hegedű hangja közelebb visz Mozart valódi világához. A zenészek gyakran úgy tartják, hogy a hangszereknek „lelkük van”, és megőrzik korábbi tulajdonosaik egy részét – ezért különösen érzelmes élmény egy ilyen relikvián játszani.

Egy kiállítás, amely mindent megmutat Mozartról

A különleges esemény az Amerikai Mozart Társaság szervezésében valósult meg. A legendás hegedű jelenleg a New York-i Morgan Könyvtár és Múzeum kiállításán látható, amely Mozart életét és örökségét mutatja be.

A tárlaton olyan ritkaságok szerepelnek, mint:

személyes levelek

eredeti kéziratok

Mozart saját hangszerei

sőt, egy billentyűs hangszer, amelyen a híres The Magic Flute is született

Több mint múzeum: a történelem életre kel

A kiállítás kurátora szerint ezek a hangszerek nem csupán vitrinekbe zárt relikviák.

Ezek élő hangszerek – megszólalnak, utaznak, és továbbviszik Mozart örökségét

– mondta a kurátor. A tárlat május végéig látogatható, de az élmény, amit a fiatal hegedűs átélt, valószínűleg egy életre szól.

Brutális gyilkosság áldozata lett Mozart? Közel 250 év után kiderül a titok

Milos Forman nagy sikerű filmje után 5 részes sorozat formájában láthatjuk viszont Mozart életét. Az Amadeus 1984-ben hatalmas sikert aratott, most kiderül, hogy a sorozat is képes-e megismételni ezt a bravúrt.