Egy egyszerű mozdulatsor, ami 50 felett is mozgékonnyá teszi

Rachel Prusynski, az American Physical Therapy Association szóvivője szerint a földre való hasra fekvés gyakorlatilag az egész napos ülés ellentéte. Amikor ülünk, a csípőhorpasz izmaink folyamatosan rövidült helyzetben vannak. Ez idővel: csípőmerevséget, derékfájást, testtartási problémákat okozhat. Magyarul: ha egész nap ülünk, a testünk „bezár”. A földre fekvés segít „kinyitni”, ezzel pedig sokat tehetünk a mozgékonyságunk megtartásáért, írja a Huffington Post.

Ennyire nem muszáj nyakatekert mozdulatokat, végezni, egy egyszerű hason fekvés a földön sokat tehet a mozgékonyságunk megtartásáért – Fotó: pexels.com

A hason fekvés megnyújtja a csípőhajlítókat, és olyan helyzetbe hozza a derekat és a csípőt, amit a nap során egyébként szinte soha nem veszünk fel

– magyarázza a szakértő.

Meglepő, de ez az egyik legjobb dolog, amit tehetünk a mozgékonyságért

Jennifer Kostik-Johnson, a West Virginia University Health System gyógytornásza szerint a földre le- és feljutás szinte az egész testet megdolgoztatja.

Ehhez szükség van:

boka- és csípőmozgékonyságra,

csípőerőre, törzsizom-aktivációra,

valamint arra, hogy a saját testsúlyunkat a gravitáció ellenében mozgassuk.

Ha nehezen megy a le- vagy felkelés, az figyelmeztető jel lehet arra, hogy a mobilitás már romlóban van. Idősebb korban különösen fontos készség a földről való felállás.

Ha valaki elesik, kulcsfontosságú, hogy képes legyen önállóan felállni

– hangsúlyozza Kostik-Johnson.

Bár a szakemberek sokat dolgoznak esésmegelőzésen, a balesetek így is megtörténnek. Aki gyakorolja a le- és feljutást, nagyobb eséllyel tudja megoldani a helyzetet segítség nélkül.

Van egy fontos szabály

A szakértők szerint nem maga a földön fekvés a csodaszer, hanem a testhelyzetek váltogatása.

Nincs rossz testtartás. A legjobb testtartás a következő testtartás

– fogalmaz Prusynski.

Ez azt jelenti, hogy ne üljünk egész nap, de ne is feküdjünk órákig mozdulatlanul, váltogassuk az ülést, állást, mozgást. A valódi probléma ugyanis a mozdulatlanság.

Kiknek kell különösen óvatosnak lenniük?

Nem mindenkinek ajánlott azonnal „lehasalni” a nappali közepén.

Szakemberrel érdemes konzultálni, ha:

korábban volt esés,

mobilitási problémák állnak fenn,

térdízületi kopás van jelen,

keringési gondok jelentkeznek a lábakban.

Ha valaki rég nem feküdt a földön, érdemes lassan mozogni, kapaszkodót (kanapé, szék) biztosítani, lehetőleg valaki jelenlétében gyakorolni.