Irányíthatatlan NASA-műhold zuhan vissza a Földre – órákon belül becsapódhat

A visszatérés várhatóan kedd este következik be, de az időpont akár 24 órával is eltolódhat. A NASA szerint a műhold nagy része el fog égni a légkörben, bár néhány darab elérheti a felszínt – számolt be róla a Daily Mail.

Hamarosan eléri a Föld légterét egy irányíthatatlan műhold.

NASA-műhold darabjai érhetik el a Föld felszínét

A szakértők szerint rendkívül kicsi az esélye annak, hogy bárkit eltaláljon a lehulló törmelék. Ennek oka, hogy a Föld felszínének mintegy 70 százalékát óceánok borítják. Így a megmaradó darabok nagy valószínűséggel vízbe zuhannak.

A visszatérés pontos helyét azonban nem lehet előre megjósolni, mert a jármű nagyon nagy sebességgel halad.

Az űreszköz a Van Allen Probes küldetés része volt, amely a Föld sugárzási öveit vizsgálta. A misszió 2012 és 2019 között gyűjtött fontos adatokat a bolygónkat körülvevő töltött részecskékről. Ezek az övek segítenek megvédeni a Földet a káros kozmikus sugárzástól és a napviharoktól. A kutatók ma is használják a küldetés során gyűjtött adatokat az űridőjárás jobb előrejelzéséhez.

Aszteroida csapódhat be előrejelzés nélkül?

A NASA szakértői szerint több ezer olyan aszteroida keringhet a Föld közelében, amelyeket a csillagászok még nem azonosítottak. Ezek közül sok akár egy város méretű pusztítást is okozhatna, és egyesek előzetes figyelmeztetés nélkül közelíthetik meg bolygónkat. A kutatók szerint jelenleg az egyik legnagyobb kihívás ezeknek a nehezen észlelhető égitesteknek a felderítés.

Újabb kudarc a japán űrprogramban: megszakították a műholdszállító rakéta küldetését

Megszakították egy japán startup rakétájának küldetését röviddel az indítás után Nyugat-Japánban. A Space One Kairos No. 3 jelzésű rakétája öt műholdat vitt volna Föld körüli pályára, de a rendszer az emelkedési szakaszban leállította a repülést, mert a küldetés sikerére kevés esélyt látott. Ez már a vállalat harmadik sikertelen próbálkozása a műholdak pályára állítására.