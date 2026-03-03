A világ egyik leghíresebb intézményét érte műkincslopás - több száz műtárgy tűnt el

Hírlevél
Egy évtizedekig titokban maradt ügy rázta meg a londoni British Múzeumot amikor kiderült, hogy egy volt alkalmazott éveken át vitte ki a gyűjtemény darabjait. A műkincslopás mértéke és időtartama még az intézmény vezetését is meglepte. Az eset után komoly kérdések merültek fel a múzeum biztonságával kapcsolatban.
A múzeumi lopás középpontjában egy egykori dolgozó állt, aki a kutatótermekből tulajdonított el nyomatokat és más antik műkincseket, majd műkereskedőkön keresztül értékesítette azokat. A műkincslopás csak akkor derült ki, amikor az elkövetőt tetten érték. A botrány évekkel később újabb ügyekkel is párhuzamba került, amikor ókori tárgyak tűntek fel online piactereken - tájékoztat a Daily Mail.

A műkincslopás után szigorították a British Múzeum biztonsági rendszerét
Fotó: Bridgeman Images

Hogyan történhetett ekkora műkincslopás a British Museumban?

A volt alkalmazott a múzeum kutatótermeiből vitte ki a nyomatokat, gyakran anélkül, hogy bárki gyanút fogott volna. A műtárgyakról borotvapengével távolította el az azonosító jelzéseket, így azok eredete nehezebben volt visszakövethető.

A lopások az 1980-as évektől egészen az 1990-es évek elejéig zajlottak, amikor a múzeumi biztonság még nem alkalmazott kötelező táskaellenőrzést és nem működött kiépített térfigyelő kamerarendszer az épületben. A botrány 1992-es lelepleződése után vezették be az elektronikus megfigyelőrendszert és a szigorúbb beléptetési, valamint ellenőrzési protokollokat.

Hány műtárgy tűnt el a British Museum gyűjteményéből?

A hivatalos adatok szerint több mint 300 darab eltűnését ismerték el, de a kuratóriumi jegyzőkönyvek alapján ennél is több lehetett az érintett tétel.

Az eltűnt tárgyak között szerepelt:

  • több száz grafikai nyomat;
  • antik műkincsek papíralapú alkotásai;
  • kisebb méretű ókori tárgyak;
  • 1500 előtti eredetű műtárgyak;
  • egy Priapus-kameó néven ismert drágakő.

A későbbi, 2023-ban feltárt ügy során közel 2000 eltűnt vagy sérült tárgyat azonosítottak, amelyek közül több online piactereken bukkant fel.

Ki volt Nigel Peverett és hogyan tudott éveken át lopni?

Nigel Peverett a múzeum egykori alkalmazottja volt, aki hozzáféréssel rendelkezett a kutatótermek anyagaihoz. A pozíciója lehetővé tette számára, hogy rendszeresen kezeljen nyomatokat és más műtárgyakat. A lopott darabokat műkereskedőknek adta tovább, köztük londoni antikvitás-kereskedőknek is. 1992-ben 35 nyomattal kapták el, majd otthonában további 169 darabot találtak. Beismerte, hogy mintegy 150 további műtárgyat is eladott. Az ügy végén felfüggesztett börtönbüntetést kapott.

Mekkora kárt okozott a műkincslopás a múzeumnak?

Az 1992-ben lefoglalt műtárgyak értéke több tízmillió forint volt, de a teljes kár ennél magasabb lehetett, különösen az eladott darabok miatt. Egyes ókori tárgyak – például a Priapus-kameó – értéke önmagában akár 6–7 millió forintra is becsülhető.

A pénzügyi veszteség mellett reputációs kár is érte az intézményt, mivel a múzeumi lopás a gyűjtemény védelmével kapcsolatos aggályokat vetett fel. A botrány után a múzeum vállalta a teljes állomány digitalizálását is.

 

