Brutális baleset, agyonnyomta egy munkagép a Ford dolgozóját

Súlyos munkahelyi baleset történt az Egyesült Államokban, egy ohiói Ford-üzemben: egy dolgozó életét vesztette egy munkagép meghibásodása miatt. A halálos baleset a Ford-gyárban karbantartási munkálatok közben következett be, amikor egy présgép váratlanul működésbe lépett – írja a New York Post.

Egy dolgozó életét vesztette a tragikus munkahelyi balesetben (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Mi okozta a halálos munkahelyi balesetet?

A tragédia hétfő reggel, helyi idő szerint körülbelül 9:45-kor történt a Ford Sharonville-i üzemében, ahova ipari baleset miatt riasztották a hatóságokat. A helyszínre érkező egységek egy présgépet találtak, amelyen éppen rutin karbantartást végeztek, amikor a berendezés meghibásodott és váratlanul bekapcsolt.

A gép a munkást a szerkezethez szorította.

A mentők a dolgozó kiszabadítása után azonnal életmentő beavatkozásokat végeztek rajta, majd kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni. A rendőrség közlése szerint az esetnek több szemtanúja is volt, és jelenleg ipari balesetként kezelik. Az ügyben vizsgálatot indítottak.

