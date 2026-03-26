Munkahelyi fáradtságnak hitte – végül belehalt a betegségbe

Wang Weiqian tajvani influenszernél 2021-ben diagnosztizáltak limfómát, miután hónalji fájdalmat és duzzanatot tapasztalt, amelyről először azt hitte, hogy a sok munkától alakult ki. A munkahelyi fáradtság gyanúja miatt eleinte nem tulajdonított nagy jelentőséget a panaszoknak, később azonban a vizsgálatok már nyirokrendszeri daganatot mutattak ki. Halálhírét 2026. március 19-én erősítették meg a közösségi oldalán közzétett közleményben – írja az US Magazin.

Munkahelyi fáradtságnak hitte a tünetet, kiderült hogy limfóma áll a háttérben

Először munkahelyi fáradtságnak hitte a daganatos megbetegedést

A fiatal nő korábban arról írt, hogy hirtelen erős fájdalmat érzett a hónalja alatt, de ezt először egyszerű megerőltetésnek gondolta. A tünet azonban nem múlt el, sőt rosszabbodott, később pedig egy gyorsan növekvő csomót is észrevett, ami végül további vizsgálatokhoz vezetett.

Fontos üzenet mások számára is

A történet azért is kapott nagy figyelmet, mert jól mutatja, milyen könnyű félvállról venni azokat a jeleket, amelyeket sokan egyszerű stressznek vagy kimerültségnek hisznek.

Az influenszer éveken át dokumentálta a betegségével vívott harcát, története pedig sokak számára emlékeztető lehet arra, hogy a tartós, szokatlan panaszokat érdemes komolyan venni és kivizsgáltatni.

