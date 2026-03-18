A történelem legnagyobb múzeumrablása: 81 perc alatt vitték el a kincseket

A múzeumrabláskor két férfi rendőrnek öltözve csengetett be a bostoni Isabella Stewart Gardner Múzeumba. Azt állították, hogy egy bejelentett rendbontás miatt érkeztek az épülethez. Miután a biztonsági személyzet beengedte őket, a támadók megkötözték az őröket az alagsorban, majd zavartalanul mozoghattak a múzeum termeiben - közölte az FBI.

Az üres képkeretek a bostoni Isabella Stewart Gardner Múzeumban ma is a történelem legnagyobb múzeumrablására emlékeztetnek

A tolvajok összesen 81 percet töltöttek az épületben, ez idő alatt pedig 13 műtárgyat vittek el. Az eltűnt alkotások között festmények, rajzok, egy bronz dísz és egy több ezer éves kínai bronzedény is szerepelt. A műkincsek értéke már a rablás idején is meghaladta az 500 millió dollárt, ezért az eset az Egyesült Államok történetének legnagyobb értékű vagyon elleni bűncselekményének számít.

A múzeum különlegessége, hogy alapítója, Isabella Stewart Gardner az intézményt önálló műalkotásként tervezte meg, és minden tárgy pontos helyét meghatározta. A rablás után a múzeum vezetése úgy döntött, hogy a festmények üres kereteit a falon hagyják, így emlékeztetve a látogatókat az eltűnt alkotásokra.

Az ellopott műtárgyak a bostoni múzeumrablás során

A rablók összesen 13 műtárgyat vittek el a múzeumból. A gyűjteményben világhírű festmények és különleges műtárgyak is szerepeltek - tájékoztat a wbur.

1. A koncert (The Concert) – Johannes Vermeer, 1663–1666

A holland festő egyik legismertebb műve három zenélő alakot ábrázol egy belső térben. Vermeer festményei rendkívül ritkák, ezért ez az alkotás a rablás egyik legértékesebb darabja.

2. A Lady and Gentleman in Black – Rembrandt van Rijn, 1633

A nagyméretű kettős portré egy elegánsan öltözött házaspárt ábrázol. A festmény Rembrandt korai korszakának kiemelkedő példája.

3. Christ in the Storm on the Sea of Galilee – Rembrandt van Rijn, 1633

Ez Rembrandt egyetlen ismert tengeri jelenetet ábrázoló festménye. A drámai bibliai jelenet azt a pillanatot mutatja, amikor Jézus lecsendesíti a vihart.