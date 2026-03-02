Irán már a magyarok kedvelt üdülőhelyét támadja! Súlyos a helyzet

A riasztás a bázison nagyjából délután történt, a ciprusi állami televízió jelentése szerint. A brit védelmi minisztérium közlése szerint az eset során nincsenek sérültek, és a családtagokat óvintézkedésként ideiglenesen más helyre költöztetik.

Nagy-Britannia légibázisát támadta meg Irán Cipruson

Fotó: Shutterstock

A történet már a második hasonló eset. Korábban egy iráni drón csapódott be a RAF Akrotiri bázisra, szintén személyi sérülés nélkül. A bázis védelmi készültsége a legmagasabb szinten van, és a személyzet reagált a fenyegetésre.

A brit kormány előzőleg engedélyezte az Egyesült Államok számára a brit bázisok védelmi célú használatát. A szóvivő hangsúlyozta: „Bázisunk és személyzetünk továbbra is teljes kapacitással működik, a Nagy-Britanniáért és érdekeinkért folytatott védelem biztosítása érdekében.”

A ciprusi elnök, Nikosz Krisztodulidész felvett üzenetében elmondta, hogy egy Shahed típusú pilóta nélküli repülőeszköz csapódott be a bázis területén. A Szuverén Bázisterületek Igazgatósága megerősítette, hogy a RAF Akrotiri bázisról ideiglenesen szétterítik a nem létfontosságú személyzetet, de a közeli Akrotiri falu lakóira nincs hatással a rendelkezés. „Minden egyéb helyszín, munkahely, üzlet és létesítmény nyitva marad, korlátozás nincs” – olvasható a közleményben.

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen közölte, hogy tájékoztatták az incidensről. „Bár Ciprus nem volt célpont, egyértelműen kiemelném: tagállamainkkal szolidárisan, határozottan és egyértelműen állunk minden fenyegetéssel szemben.”