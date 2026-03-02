A brit kormány korábban jelezte, hogy ilyen engedély nem lesz, ám most már hivatalosan is lehetővé tette az Egyesült Államok számára a brit légibázisok használatát. A rendelkezés célja elsősorban az, hogy megakadályozzák a Perzsa-öbölbeli szövetségesek elleni további támadásokat. A szóban forgó bázisok közé tartozhat a Gloucestershire megyében található RAF Fairford, amely körülbelül 116 kilométerre, azaz 72 mérföldre van Londontól, valamint a Diego Garcia bázis az Indiai-óceánon.

Nagy-Britannia belépett a háborúra - drámai fordulat történt

Fotó: AFP

A miniszterelnök telefonon beszélt ciprusi kollégájával, és biztosította, hogy Ciprus nem célpontja a műveleteknek. Az incidens szerinte az iráni drón támadás válogatás nélküli következménye volt, amely azonnali biztonsági intézkedéseket tett szükségessé.

A döntés, hogy az Egyesült Államok használhatja a brit légibázisokat, jelentős változást jelez a nemzetközi védelem és a jogi precedens terén. A brit kormány jogi véleményt is közzétett, amelyben kifejtik, hogy a lépés nemzetközi jogi szempontból indokolt, ezzel is érzékeltetve a kérdés súlyát.