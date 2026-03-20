„Ciciadó”? Milliókba kerül a repülés a gigászi keblű influenszernek

A 28 éves skót modell, Summer Robert története rávilágít arra, milyen extrém nehézségeket okozhat egy ritka egészségügyi állapot. A nagy mellek esetében nem csupán kényelmi kérdésről van szó, hanem komoly fizikai és pénzügyi megterhelésről is – írja a NewYorkPost.

A nagy mellek miatt a repülés sokszor nemcsak kényelmetlen, hanem brutálisan drága is lehet Fotó: Instagram/Summer Robert

Nagy mellek – milliókba kerül a kényelem a repülőn

A nő elmondása szerint több mint 18 millió forintot költött már arra, hogy business classon utazhasson, mert az economy osztály egyszerűen „nem kivitelezhető” számára. Egyetlen hosszú út akár több millió forint plusz költséget is jelenthet.

A helyzetét jól leírja, hogy repülőn egyszerűen nem fér el kényelmesen, és sokszor kényszerből választja a business class jegyeket, hogy elkerülje a kellemetlenségeket és a fizikai fájdalmat.

A modell szerint:

az asztalkát sem tudja teljesen lehajtani

a mellette ülők folyamatosan hozzáérnek

a hosszú utak fizikai fájdalmat okoznak

Egy 16 órás Los Angeles–Melbourne járatért például közel 5,4 millió forintot fizetett, csak azért, hogy kényelmesen utazhasson.

Egészségügyi probléma áll a háttérben

A nő makromasztiában szenved — ez egy ritka állapot, amely rendellenes mellnövekedést okoz. A nagy mellek egészségügyi problémák így még súlyosabbak:

folyamatos hőérzet és túlmelegedés

hát- és nyakfájdalom

mozgáskorlátozottság szűk helyeken

Egy esetben még forró teát is magára öntött, mert nem tudott megfelelően mozogni a szűk ülésben.

„Boob tax” – valóban létező jelenség?

A nő a helyzetet „boob tax”-nek nevezi, vagyis egyfajta „melladóként” tekint arra, hogy többet kell fizetnie a normális utazásért.

A légitársaságok plus size utas szabályzat és a repülőjegy drágább testméret miatt témák egyre nagyobb vitát váltanak ki világszerte.

Sok utas szerint a jelenlegi rendszer nem veszi figyelembe a testalkati különbségeket, és aránytalan terhet ró bizonyos emberekre.

Summer Robert állapota miatt sokszor érezte magát kényelmetlenül nyilvános helyen. Az óriási mellek miatt a ruha kiválasztása gyakran rémálom a számára.