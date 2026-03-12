Nagyláb újra felbukkant? Tanúk szerint egy egész család járhat az erdőkben

A Nagyláb körüli újabb észlelések néhány nap alatt annyira megszaporodtak, hogy már a kriptozoológiával foglalkozó közösségek is figyelni kezdték a jelenséget. A jelentések többsége Portage megye térségéből érkezett, főként Akron és Youngstown között – írja a NewYorkPost.

Egy Nagyláb-család is vándorolhat

Az egyik legfrissebb beszámoló Streetsboro közeléből származik. A tanú szerint a Tinkers Creek környékén egy körülbelül kétméteres, sovány, barna Nagyláb jelent meg az úton, ráadásul olyan közel az autóhoz, hogy az utasok szerint szinte megérinthették volna.

A Bigfoot Society szerint a jelentések akár egy nagyobb mozgásra is utalhatnak. Elképzelhető, hogy egy Nagyláb-család vándorol az erdős zöldövezeti folyosók mentén.

A beszámolók alapján a tanúk különböző méretű lényeket láttak — volt, aki körülbelül 180 centiméter magas alakról számolt be, mások pedig akár 300 centiméter körüli teremtményt is említettek. A színük is eltérő volt: barnától egészen feketéig.

Kutyák remegnek a félelemtől

Az egyik legfurcsább történet egy családi ház udvarán történt. A beszámoló szerint a tulajdonos német juhásza a találkozás után láthatóan remegett a félelemtől, ami tovább erősítette a történet misztikumát.

A helyiek szerint az állatok reakciója gyakran fontos jel lehet az ilyen beszámolóknál, mert a kutyák sokszor hamarabb érzékelnek valami szokatlant a környezetükben.

Se fotó, se rendőrségi jelentés

A történet hitelességét azonban sokan megkérdőjelezik. Annak ellenére, hogy ma már szinte mindenkinél van okostelefon, egyetlen hiteles fotó vagy videó sem készült a lényről.

Ráadásul a helyi hatóságokhoz sem érkezett hivatalos bejelentés a furcsa észlelésekről.

A legenda tovább él

A Nagyláb legendája évtizedek óta része az amerikai folklórnak, és az ilyen történetek újra és újra felélesztik a mítoszt. Bár konkrét bizonyíték továbbra sincs, a friss ohioi beszámolók ismét lázba hozták a rejtélyek rajongóit.

Ez lehet a bizonyíték a Nagyláb létezésére

Egy vadász azt állítja, sikerült rögzítenie a Nagyláb nevű emberszabású szörnyeteg hangját. Az észak-amerikai erdőségek élőlényéről gyakran szólnak híradások, ám létezését eddig még nem sikerült bizonyítani.