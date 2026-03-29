Rendkívüli

Ukrajna a végnapjait éli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 783,9 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -168,9 Ft

nasa

Rejtélyes villanásokat fedeztek fel az égbolton, megdöbbentek a kutatók

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Évtizedekkel ezelőtti fotókon találtak megmagyarázhatatlan fényjelenségeket a kutatók. A NASA egyik korábbi kutatója szerint a jelenségek nem köthetők ismert természeti vagy emberi tevékenységhez.
Link másolása
Vágólapra másolva!
nasarejtélyes villanáskutatójelenség

A NASA egyik korábbi kutatója is alátámasztotta egy új tanulmány eredményeit, amely rejtélyes fényvillanásokat vizsgál az égen az 1950-es évekből, még az első műholdak felbocsátása előtti időszakból. A kutatók szerint a jelenségek nem magyarázhatók ismert természeti jelenségekkel vagy emberi tevékenységgel. A NASA-hoz köthető szakember független vizsgálata is hasonló eredményre jutott – írja a Daily Mail.

A NASA egykori kutatója is rejtélyesnek nevezte a fényjelenséget
A NASA egykori kutatója is rejtélyesnek nevezte a fényjelenséget (illusztráció) – Fotó: Unsplash

NASA-kutató erősítette meg a rejtélyes égi villanásokat

Egy nyugdíjas NASA-fejlesztő, Ivo Busko az 1950-es évekből származó archív csillagászati fotólemezeket elemezte, és több tucat rövid ideig tartó fényvillanást azonosított az égbolton. 

Ezek a jelenségek már korábban is felkeltették a kutatók figyelmét, mivel kapcsolatot találtak a nukleáris kísérletek időszaka és a furcsa fényjelenségek számának növekedése között. 

A kutatók ugyanarról az égterületről készült, rövid időközzel exponált fotókat hasonlítottak össze. Az elemzések során olyan fényes pontokat találtak, amelyek az egyik felvételen megjelentek, a következőn viszont már nem voltak láthatók, ami rendkívül rövid, akár egy másodpercnél is rövidebb jelenségre utal.

A megfigyelések különösen azért számítanak rejtélyesnek, mert több ilyen fényjelenséget még az első mesterséges műhold, az 1957-ben felbocsátott Sputnik előtt rögzítettek, így azokat nem lehet ember által készített űreszközökkel magyarázni. A kutatók szerint elképzelhető, hogy a villanásokat a Nap fényét visszaverő, forgó objektumok okozták, amelyek a Föld légkörén kívül haladtak.

A korábbi vizsgálatok azt is kimutatták, hogy a rejtélyes villanások száma nőtt a nukleáris tesztek idején, és különösen gyakran jelentek meg a robbantásokat követő napokban. 

A statisztikai mintázat alapján a kutatók úgy vélik, a jelenségek nem véletlenszerűek, hanem valamilyen ismeretlen eredetű objektumokhoz köthetők.

