Rejtélyes villanásokat fedeztek fel az égbolton, megdöbbentek a kutatók

A NASA egyik korábbi kutatója is alátámasztotta egy új tanulmány eredményeit, amely rejtélyes fényvillanásokat vizsgál az égen az 1950-es évekből, még az első műholdak felbocsátása előtti időszakból. A kutatók szerint a jelenségek nem magyarázhatók ismert természeti jelenségekkel vagy emberi tevékenységgel. A NASA-hoz köthető szakember független vizsgálata is hasonló eredményre jutott – írja a Daily Mail.
NASA-kutató erősítette meg a rejtélyes égi villanásokat
Egy nyugdíjas NASA-fejlesztő, Ivo Busko az 1950-es évekből származó archív csillagászati fotólemezeket elemezte, és több tucat rövid ideig tartó fényvillanást azonosított az égbolton.
Ezek a jelenségek már korábban is felkeltették a kutatók figyelmét, mivel kapcsolatot találtak a nukleáris kísérletek időszaka és a furcsa fényjelenségek számának növekedése között.
A kutatók ugyanarról az égterületről készült, rövid időközzel exponált fotókat hasonlítottak össze. Az elemzések során olyan fényes pontokat találtak, amelyek az egyik felvételen megjelentek, a következőn viszont már nem voltak láthatók, ami rendkívül rövid, akár egy másodpercnél is rövidebb jelenségre utal.
A megfigyelések különösen azért számítanak rejtélyesnek, mert több ilyen fényjelenséget még az első mesterséges műhold, az 1957-ben felbocsátott Sputnik előtt rögzítettek, így azokat nem lehet ember által készített űreszközökkel magyarázni. A kutatók szerint elképzelhető, hogy a villanásokat a Nap fényét visszaverő, forgó objektumok okozták, amelyek a Föld légkörén kívül haladtak.
A korábbi vizsgálatok azt is kimutatták, hogy a rejtélyes villanások száma nőtt a nukleáris tesztek idején, és különösen gyakran jelentek meg a robbantásokat követő napokban.
A statisztikai mintázat alapján a kutatók úgy vélik, a jelenségek nem véletlenszerűek, hanem valamilyen ismeretlen eredetű objektumokhoz köthetők.
