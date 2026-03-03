Egyre durvul a helyzet: nukleáris létesítmény sérült meg Iránban

Több épület is megrongálódott az iráni Natanz városában található nukleáris létesítmény területén az amerikai–izraeli támadások után – jelentette a CNN a Vantor cég műholdfelvételeire hivatkozva.

Natanz is megsérült. Fotó: - / Iranian Army office

Újabb fordulat a közel-keleti háborúban: Natanz is megsérült

A csatorna elemzése szerint egy nagy raktárépület és két kisebb, kétszintes objektum szenvedett károkat. A beszámoló úgy fogalmaz, hogy ezek az építmények bejáratként szolgálhattak a föld alatti létesítményekhez, illetve a személyzet és a szállítmányok számára biztosíthattak hozzáférést.

Ezzel szemben a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója, Rafael Grossi hétfőn azt közölte, hogy az ügynökség nem lát bizonyítékot arra, hogy közvetlen találat érte volna Irán nukleáris objektumait, köztük a busheri atomerőművet.

Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án indított nagyszabású katonai műveletet az Iráni Iszlám Köztársaság ellen. Donald Trump az akció céljaként az amerikai lakosság védelmét és Irán katonai kapacitásának felszámolását nevezte meg.

Iráni sajtójelentések szerint a támadásokban életét vesztette az ország legfelsőbb vezetője, Ali Hamenei, valamint több családtagja is.

Teherán válaszul izraeli célpontokat és amerikai bázisokat támad a Közel-Keleten. A konfliktus egyre több országot érint a térségben, miközben Moszkva tárgyalásos rendezést sürget. Szergej Lavrov külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Oroszország kész közreműködni a feszültség csökkentésében, akár az ENSZ Biztonsági Tanácsában is.

A helyzet továbbra is rendkívül feszült, a diplomáciai megoldás egyelőre távolinak tűnik.