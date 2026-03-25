NATO-tagállam területén történt incidens: egy orosz drón csapódott be Észtországban, az Auvere erőműnél. A NATO szempontjából különösen érzékeny esetről van szó, mivel a drón orosz légtérből érkezett.

Megtámadták a NATO-t! Atomerőműbe csapódott valami – kitört a pánik

A beszámolók szerint a drón a légtér megsértése után az erőmű kéményének ütközött. Személyi sérülés nem történt, de az eset komoly aggodalmat keltett a térségben.

Az incidens ismét rámutat arra, hogy a NATO keleti határán folyamatos a feszültség.

Sorozatos légtérsértések

Az elmúlt időszakban több hasonló eset is történt NATO-országokban. Orosz drónokat és katonai repülőgépeket észleltek Lengyelország, Románia és a balti államok légterében is.

Nemrég egy orosz vadászgép is megsértette Észtország légterét, ami miatt diplomáciai tiltakozásra került sor.

A NATO számára az ilyen események különösen érzékenyek, hiszen minden hasonló incidens növeli a katonai eszkaláció kockázatát a régióban.