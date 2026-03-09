Súlyos a helyzet: Irán megtámadta a NATO-t

A NATO lelőtt egy ballisztikus rakétát Törökország légterében, a fegyver Iránból indult.

Iráni rakétát lőtt le a NATO. Fotó: - / MTI/AP/

Ballisztikus rakéta hatolt be Törökország légterébe – a NATO légvédelem semmisítette meg

A török védelmi minisztérium közlése szerint a rakétát a NATO légvédelmi rendszerei semmisítették meg, amelyek a kelet-mediterrán térségben állomásoznak.

Az elfogott rakéta egy része a délkelet-törökországi Gaziantep közelében lévő üres területre zuhant. A hatóságok szerint az incidens nem követelt áldozatokat, és sérültekről sem érkezett jelentés.