Rendkívüli kormányülést hívott össze Orbán Viktor az emelkedő energiaárak miatt

Súlyos a helyzet: Irán megtámadta a NATO-t

21 perce
Olvasási idő: 2 perc
Ballisztikus rakétát semmisített meg a NATO légvédelme Törökország felett, miután az Iránból kilőtt fegyver belépett az ország légterébe. A török védelmi minisztérium szerint a rakéta darabjai Gaziantep térségében hullottak le, az incidensben senki sem sérült meg – írta meg a Reuters.
A NATO lelőtt egy ballisztikus rakétát Törökország légterében, a fegyver Iránból indult.

Iráni rakétát lőtt le a NATO. Fotó: - / MTI/AP/

Ballisztikus rakéta hatolt be Törökország légterébe – a NATO légvédelem semmisítette meg

A török védelmi minisztérium közlése szerint a rakétát a NATO légvédelmi rendszerei semmisítették meg, amelyek a kelet-mediterrán térségben állomásoznak.

Az elfogott rakéta egy része a délkelet-törökországi Gaziantep közelében lévő üres területre zuhant. A hatóságok szerint az incidens nem követelt áldozatokat, és sérültekről sem érkezett jelentés.

