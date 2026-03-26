Most érkezett: NATO országok léptek be az ukrán háborúba – ez a vég kezdete?

Újabb súlyos fejlemény látott napvilágot a háborúban: a hírek szerint az ukrán drónok már nemcsak közvetlenül, hanem a Baltikumon keresztül is elérhetik célpontjaikat Oroszországban. Az ukrán drónok alkalmazása így új szintre léphet.
A beszámolók szerint Lettország, Litvánia és Észtország megnyithatta légterét az ukrán eszközök előtt, így azok akár északnyugat-oroszországi célpontokat is elérhetnek.
A jelentések szerint korábban is volt példa ilyen átrepülésekre, de ezek titokban és elszigetelten történtek, mivel a balti államok tartottak az esetleges orosz válaszlépésektől.
Új útvonal nyílhatott meg
Az információk szerint az ukrán erők eddig főként saját területükről indították a drónokat, például a Csernyihivi régióból. Innen azonban rendkívül nehéz lett volna elérni az olyan távoli célpontokat, mint Szentpétervár vagy a Leningrádi terület.
Egy ilyen útvonal akár 850 kilométeres repülést is jelentene erősen védett orosz légtéren keresztül, amit szakértők szinte kivitelezhetetlennek tartanak.
A Baltikumon és Lengyelország területén át vezető alternatív útvonal viszont lehetővé teheti, hogy a drónok elkerüljék a legfontosabb orosz légvédelmi rendszereket, és elérjék a Finn-öböl térségét.
Már voltak támadások
A hírek szerint az elmúlt napokban már történtek dróntámadások az északnyugat-oroszországi régiókban. Március 22-én Primorszk kikötőjét érte találat, majd március 25-én Uszty-Luga következett.
A támadásokat Alekszandr Drozgyenko, a Leningrádi terület kormányzója is megerősítette, aki tüzekről számolt be az érintett helyszíneken.
Az ukrán drónok új útvonalainak megnyitása komoly eszkalációt jelenthet, hiszen így a konfliktus egyre mélyebben érintheti Oroszország belső területeit is.