Putyin durva csapása után riasztották a NATO vadászgépeit – közel a háború?

A NATO vadászgépeket riasztott, miután Vlagyimir Putyin újabb nagyszabású rakéta- és dróntámadást indított Ukrajna ellen. A csapások után Lengyelországban és Romániában is készültségbe helyezték a szövetséges légierőt, mert az orosz támadások a NATO keleti határának közvetlen közelében zajlottak.

Vadászgépeket riasztott a NATO

A lengyel hadműveleti parancsnokság közlése szerint a hosszú hatótávolságú orosz légicsapások miatt a lengyel és a szövetséges erők megkezdték a műveleteket a lengyel légtérben. Vadászgépeket és légtérellenőrző repülőgépeket is bevetettek, a földi légvédelmi rendszereket pedig a legmagasabb készültségi szintre emelték. Korábban Romániában is két F–16-os vadászgépet riasztottak, miután orosz drónok csaptak le az ukrán–román határ közelében, a Duna térségében.

Az ukrán beszámolók szerint legalább 34 rakéta és 426 drón érte az országot. Több támadást lakóépületek, szállodák és civil célpontok közelében regisztráltak, halálos áldozatokkal és sérültekkel.

Brit Storm Shadow rakéták

A feszültséget tovább növelte, hogy a Kreml Nagy-Britanniát is megfenyegette a brit szállítású Storm Shadow rakéták miatt. Putyin londoni nagykövete, Andrej Kelin azt állította, hogy a rakéták oroszországi célpontok elleni bevetése mögött brit részvétel áll, és „súlyos következményeket” helyezett kilátásba – számolt be a Mirror.

Behatolt az orosz légierő Európába, kitört a pánik

Észtország légterét megsértette egy orosz vadászgép, amely rövid időre behatolt az ország területére. Az Észtország által jelentett eset a Finn-öböl térségében, Vaindloo szigete közelében történt, és ismét ráirányította a figyelmet a régió biztonsági helyzetére.

Putyin riadót fújt: összehívta a legfontosabb embereit

Vlagyimir Putyin gazdasági egyeztetést tartott, ahol egyértelművé tette: Oroszországnak vissza kell térnie a fenntartható növekedés pályájára. A Putyin által ismertetett adatok szerint az év elején visszaesés volt tapasztalható több kulcsfontosságú mutatóban.