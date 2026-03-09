Apró fehér pelyhek a növényen? Ez a természetes trükk segíthet

A neem olaj bevonja a kártevőket, és megzavarja a táplálkozásukat és a szaporodásukat. Ezért sokan választják vegyszerek helyett, amikor szobanövényeiket szeretnék megvédeni a gyapjastetű fertőzéstől. Bár nem csodaszer, kisebb fertőzéseknél hatékonyan segíthet visszaszorítani a problémát –írja a Guardian.

A neem olaj természetes növényvédő szer lehet, amely segíthet a gyapjastetű elleni védekezésben a szobanövényeken Fotó: SOUMYABRATA ROY / NurPhoto

Hogyan kell használni a neem olajat?

Először érdemes egy ruhával vagy papírtörlővel eltávolítani a látható kártevőket a levelekről és a hajtásokról. Ezután készítsen permetet:

1–2 evőkanál neem olaj

1 liter langyos víz

egy csepp enyhe mosogatószer

A keveréket alaposan permetezze a növényre, különösen a levelek fonákára. Kerülje a közvetlen napsütést, és először egy kisebb felületen tesztelje. A kezelést 7–10 naponta érdemes megismételni, miközben a fertőzött növényt elkülöníti a többitől.

Mit mutat a tapasztalat?

Egy gyapjastetűvel fertőzött viaszvirág esetében a neem olaj csak akkor hozott igazán jó eredményt, amikor a permetezést kézi tisztítással kombinálták. Az első kezelés még alig hozott változást, de több hét ismétlés után a fertőzés látványosan csökkent.

Mit érdemes tudni?

A neem olaj hatékony segítség lehet kisebb gyapjastetű fertőzés esetén, ha rendszeresen alkalmazzák. Súlyosabb fertőzésnél azonban gyakran erősebb növényvédő szerekre vagy biológiai megoldásokra is szükség lehet.

