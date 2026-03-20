Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 662,2 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -67,2 Ft / Gázolaj piaci ár: 712,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -97,5 Ft

birka

Mutáns állatok lepik el a világot? – egy négyszarvú birka az internet új sztárja

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Egészen bizarr látvány fogadja azokat, akik ellátogatnak a kínai Kaili egyik eldugott állatkertjébe. Egy négyszarvú birka vált a hely fő attrakciójává.
birkamutánsKína

A négyszarvú birka fejéből négy különálló szarv nő, ráadásul eltérő irányokba. A szakértők szerint az ilyen jelenség rendkívül ritka, és nagy valószínűséggel genetikai mutáció áll a háttérben. Bár léteznek négyszarvú juhfajták a világon, ezek nagyon ritkák és egyes helyeken már veszélyeztetettek. Ez a példány viszont teljesen egyedi megjelenésével vált igazi szenzációvá, hívta fel a figyelmet a Daily Mail.

négyszarvú birka
A négyszarvú birka csodájára járnak a kis kínai állatkertben – Fotó: swns.com

Eldugott helyen él a négyszarvú birka

A kis állatkert mélyen a hegyek között bújik meg, és mindössze egy idős, 70 éves gondozó tartja fenn. A területe alig több mint 3000 négyzetméter, mégis több mint 20 védett állatfaj él itt. A park igazi áttörése akkor jött, amikor egy látogatóról készült videó vírusként terjedt el a kínai neten. Azóta rekord számú látogató érkezik az eldugott állatkertbe, ahol a négyszarvú birka lett a fő látványosság.

Meglepően jó állapotban lévő állatok

A látogatók nem csak a furcsa birka miatt lepődtek meg. A felvételeken az állatok:

  • egészségesnek
  • jól tápláltnak
  • aktívnak tűnnek.

Emellett a fogságban tartott vadállatoknál gyakori stresszjeleket sem lehet felfedezni náluk.

Nem ez az egyetlen sokkoló eset

A világ más részein is egyre több furcsa esetet jelentenek. 2024-ben például az amerikai Kentucky államban egy kétfejű borjú született: négy szemmel, két orral és szájjal, súlyos fejlődési rendellenességekkel. Az állat sajnos csak rövid ideig élt, de az eset még a szakértőket is megdöbbentette.

Mi állhat a háttérben?

A tudósok szerint több tényező is hozzájárulhat az ilyen rendellenességekhez:

  • genetikai hibák
  • környezetszennyezés
  • új betegségek
  • sőt, egyesek szerint a klímaváltozás hatásai is.

Egyre gyakoribb jelenség?

A közösségi média miatt ma már az ilyen különös állatok pillanatok alatt világhírűvé válnak. Ami korábban rejtve maradt, most farmokon, erdőkben, sőt, akár hátsó kertekben is feltűnik. A négyszarvú birka pedig csak egy újabb bizonyíték arra, hogy a természet néha egészen elképesztő – és egyben hátborzongató – arcát mutatja meg.

Dolly, a klónozott bárány, aki örökre megváltoztatta a tudományt

Huszonkilenc éve, 1997. február 22-én jelentették be kutatók a skóciai Edinburghban, hogy sikerült létrehozniuk a világ első, felnőtt egyed sejtjéből klónozott emlősét. A nőstény bárány, Dolly végül hat és fél évet élt.

50 birka tört be egy Pennybe – videó

Nem mindennapi jelenség sokkolta a vásárlókat egy bajorországi Pennyben. Ötven birka jelent meg hirtelen a Burgsinn településen lévő áruházban. A juhok egy 500 állatból álló nyájhoz tartoztak, amelyet egy pásztor vezetett egy ipari terület és a közeli folyó között. A birkák azért tévedhettek be az üzletbe, mert elszakadtak a nyájtól.

 

