Mutáns állatok lepik el a világot? – egy négyszarvú birka az internet új sztárja

A négyszarvú birka fejéből négy különálló szarv nő, ráadásul eltérő irányokba. A szakértők szerint az ilyen jelenség rendkívül ritka, és nagy valószínűséggel genetikai mutáció áll a háttérben. Bár léteznek négyszarvú juhfajták a világon, ezek nagyon ritkák és egyes helyeken már veszélyeztetettek. Ez a példány viszont teljesen egyedi megjelenésével vált igazi szenzációvá, hívta fel a figyelmet a Daily Mail.

A négyszarvú birka csodájára járnak a kis kínai állatkertben – Fotó: swns.com

Eldugott helyen él a négyszarvú birka

A kis állatkert mélyen a hegyek között bújik meg, és mindössze egy idős, 70 éves gondozó tartja fenn. A területe alig több mint 3000 négyzetméter, mégis több mint 20 védett állatfaj él itt. A park igazi áttörése akkor jött, amikor egy látogatóról készült videó vírusként terjedt el a kínai neten. Azóta rekord számú látogató érkezik az eldugott állatkertbe, ahol a négyszarvú birka lett a fő látványosság.

Meglepően jó állapotban lévő állatok

A látogatók nem csak a furcsa birka miatt lepődtek meg. A felvételeken az állatok:

egészségesnek

jól tápláltnak

aktívnak tűnnek.

Emellett a fogságban tartott vadállatoknál gyakori stresszjeleket sem lehet felfedezni náluk.

Nem ez az egyetlen sokkoló eset

A világ más részein is egyre több furcsa esetet jelentenek. 2024-ben például az amerikai Kentucky államban egy kétfejű borjú született: négy szemmel, két orral és szájjal, súlyos fejlődési rendellenességekkel. Az állat sajnos csak rövid ideig élt, de az eset még a szakértőket is megdöbbentette.

Mi állhat a háttérben?

A tudósok szerint több tényező is hozzájárulhat az ilyen rendellenességekhez:

genetikai hibák

környezetszennyezés

új betegségek

sőt, egyesek szerint a klímaváltozás hatásai is.

Egyre gyakoribb jelenség?

A közösségi média miatt ma már az ilyen különös állatok pillanatok alatt világhírűvé válnak. Ami korábban rejtve maradt, most farmokon, erdőkben, sőt, akár hátsó kertekben is feltűnik. A négyszarvú birka pedig csak egy újabb bizonyíték arra, hogy a természet néha egészen elképesztő – és egyben hátborzongató – arcát mutatja meg.

Dolly, a klónozott bárány, aki örökre megváltoztatta a tudományt

Huszonkilenc éve, 1997. február 22-én jelentették be kutatók a skóciai Edinburghban, hogy sikerült létrehozniuk a világ első, felnőtt egyed sejtjéből klónozott emlősét. A nőstény bárány, Dolly végül hat és fél évet élt.