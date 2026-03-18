Ha ezeket a tüneteket tapasztalja, azonnal forduljon orvoshoz

A nehézlégzés, más néven dyspnoe tünetei hirtelen vagy fokozatosan jelentkezhetnek, és különböző erősségűek lehetnek. Jellemzője a gyors légzés, a mellkasi szorítás, a beszéd nehézsége, valamint légzési zajok, mint a sípolás vagy zörgés. Súlyos esetben az ajkak, ujjak kékes elszíneződése, izzadás vagy szédülés is előfordulhat – írja a Focus.de.
A nehézlégzés gyakran magukban a légutakban keresendő. Akut esetekben egy idegentest a légcsőben vagy a hörgőkben hirtelen légszomjat okozhat, ami fulladáshoz vezethet. Asthma, allergiás reakciók, például angioödéma, valamint légúti fertőzések, mint a krupp is kiválthatnak légszomjat. A nehézlégzés hátterében nemcsak légúti, hanem szívbetegségek is állhatnak.
Pszichés okok miatt is alakulhat ki nehézlégzés
A nehézlégzés előfordulhat pszichés okokból, például szorongás vagy depresszió esetén. A gerinc deformitása (pl. scoliosis) vagy vérszegénység (anémia) szintén csökkentheti a tüdő kapacitását, és légszomjat okozhat.
Hosszan tartó vagy visszatérő nehézlégzés fizikai és lelki terhet jelent. Fáradékonyság, teljesítménycsökkenés, izomvesztés, a keringés túlterhelése és szervek oxigénhiánya fordulhat elő. Mentálisan fokozódhat a szorongás, a pánik, a szociális visszahúzódás és az alvászavar.
Teendők nehézlégzés esetén
Akut légszomj esetén fontos megőrizni a nyugalmat, lassan és tudatosan lélegezni, a felsőtestet megemelni, valamint lazítani a vállakat.
Hosszú távon a nehézlégzés kezelése mindig a kiváltó okra irányul: gyógyszeres kezelés (inhalátorok, kortizon, szívgyógyszerek), légzőgyakorlatok, fizioterápia, testmozgás a tolerálható mértékben, dohányzás abbahagyása, túlsúly csökkentése, valamint szükség esetén oxigénterápia. Pszichés kiváltó okok esetén relaxációs technikák vagy pszichoterápia is segíthet.
Mikor forduljon orvoshoz?
Azonnal hívja a mentőket (112), ha a nehézlégzés hirtelen jelentkezik, erős, beszédképtelenséget okoz, mellkasi fájdalom vagy kékes elszíneződés kíséri. Emellett azonnali vizsgálat szükséges új vagy fokozódó légszomj, fizikai megterhelésnél jelentkező gyors kifulladás, köhögés, láz, vagy ismert szív- és tüdőbetegség súlyosbodása esetén.
