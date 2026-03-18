A német külügyminiszter elszólta magát: már tudják, ki nyeri az áprilisi választást

Szijjártó Péter a hét elején számolt be arról, hogy a külügyminiszteri tanácsülésen Németország súlyos, példátlan fenyegetést fogalmazott meg Magyarországgal szemben.

Választás 2026: a németek példátlan nyomás alá helyeznék Magyarországot

A német külügyminiszter nyíltan, abszolút mindenfajta szégyenérzet nélkül fenyegette meg Magyarországot arra az esetre, hogyha nem adjuk fel a nemzeti érdekeink védelmét Ukrajnával szemben

– mondta Szijjártó Péter.

Magyarországnak mindent tűrnie kell, mert ha nem...

A németek azt várják el a magyaroktól, hogy viseljük el, hogy az ukránok elzárják az olajcsapot, viseljük el az olajblokádot, azonnal adjuk oda az összes létező pénzt Ukrajnának, azonnal fogadjuk el a szankciókat, mert ha nem, akkor annak hosszú távú következményei lesznek. Ez a fenyegetőzés nemcsak abból a szempontból példátlan, hogy egy uniós tagállamot egy olyan országot fenyeget, amely egyazon szövetség tagja, hanem azért is, mert hosszú távú következményeket emleget.

Az eddigi fenyegetések a választást akarták befolyásolni

Emlékezzünk vissza, hogy Magyarország eddig csak rövid távú fenyegetéseket kapott. Ide sorolható az ukrán olajblokád és Orbán Viktor, valamint családjának megfenyegetése. Ezen fenyegetések egyértelmű célokat szolgálnak: befolyásolni az áprilisi választásokat, és egy olyan kormányt helyezni Magyarország élére, amely teljes egészében kiszolgálja a Brüsszel-Kijev tengely politikai, gazdasági – és igen – katonai érdekeit. Azaz a Tiszát.

Johann Wadephul fenyegetése évekre szól

A mostani német fenyegetés ettől eltérő, hiszen nem rövid távra, a következő néhány hétre szól, hanem évekre előre vetíti azt, hogy mi vár Magyarországra, amennyiben a kormány nem változtat a magyar párti hozzáállásán. Vagyis Johann Wadephul német külügyminiszter elszólta magát, és egyben leleplezte a baloldali közvélemény-kutatók kamuméréseit is. Wadephul beismerte, hogy nagy valószínűséggel a Fidesz-KDNP nyeri meg az április választásokat. Egyben megüzente Orbán Viktornak, hogy a magyarok hiába tennék le mellette a voksukat és választanák újra, a németek mindent meg fognak tenni a jövőben, hogy aláássák a magyar szuverenitást.