niagara - vízesés

Nem hittek a szemüknek: kiszáradt a Niagara-vízesés

1903 telén szokatlan és sokakat megdöbbentő esemény történt a világhírű vízesés térségében. A Niagara-vízesés egy része ideiglenesen kiszáradt, miután a víz útját valami elzárta.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A rendkívüli jelenséget egy erős hideghullám és a jégképződés idézte elő. A Niagara folyó felső szakaszán hatalmas jégtömbök torlódtak fel, természetes gátat képezve. Ez a jégtorlasz annyira visszafogta a víz áramlását, hogy a vízesés egyes részein drámaian lecsökkent a vízhozam, sőt, helyenként szinte teljesen eltűnt a lezúduló víz.

Niagara-vízesés
Elképesztő látvány nyújthatott a korabeli utazóknak a kiszáradt Niagara-vízesés. A kép illusztráció.  Fotó: LOKMAN VURAL ELIBOL / ANADOLU

1903-ban kiszáradt a Niagara-vízesés

A látvány egyszerre volt lenyűgöző és nyugtalanító. A megszokott, dübörgő vízfüggöny helyett a látogatók szokatlanul csendes, jéggel borított sziklákat láthattak. 

A korabeli beszámolók szerint a jelenség különösen az úgynevezett American Falls szakaszán volt látványos, ahol a víz szinte teljesen elapadt.

A helyiek és a turisták egyaránt ámulattal figyelték a ritka természeti eseményt. Sokan egészen közel merészkedtek a mederhez, amit normál körülmények között mély vízréteg borít. A hatóságok ugyanakkor figyelmeztettek a veszélyekre, hiszen a jégtorlasz bármikor megindulhatott volna. A jelenség végül nem tartott sokáig: amikor a jégdugó feloldódott, a Niagara ismét teljes erejével zúdult alá, visszatérve megszokott, lenyűgöző formájához.

Az 1903-as esemény azóta is a vízesés történetének egyik legkülönlegesebb epizódjaként él. Bár a Niagara ereje általában megállíthatatlannak tűnik, ez az eset emlékeztet arra, hogy a természet még a legnagyobb csodákat is képes rövid időre elcsendesíteni. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy létezik egy különleges drótkötélpálya, ahol szinte a lábunk alatt hömpölyög a Niagara-vízesés.

 

