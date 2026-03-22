Nem hittek a szemüknek: kiszáradt a Niagara-vízesés

A rendkívüli jelenséget egy erős hideghullám és a jégképződés idézte elő. A Niagara folyó felső szakaszán hatalmas jégtömbök torlódtak fel, természetes gátat képezve. Ez a jégtorlasz annyira visszafogta a víz áramlását, hogy a vízesés egyes részein drámaian lecsökkent a vízhozam, sőt, helyenként szinte teljesen eltűnt a lezúduló víz.

Elképesztő látvány nyújthatott a korabeli utazóknak a kiszáradt Niagara-vízesés. A kép illusztráció. Fotó: LOKMAN VURAL ELIBOL / ANADOLU

1903-ban kiszáradt a Niagara-vízesés

A látvány egyszerre volt lenyűgöző és nyugtalanító. A megszokott, dübörgő vízfüggöny helyett a látogatók szokatlanul csendes, jéggel borított sziklákat láthattak.

A korabeli beszámolók szerint a jelenség különösen az úgynevezett American Falls szakaszán volt látványos, ahol a víz szinte teljesen elapadt.

A helyiek és a turisták egyaránt ámulattal figyelték a ritka természeti eseményt. Sokan egészen közel merészkedtek a mederhez, amit normál körülmények között mély vízréteg borít. A hatóságok ugyanakkor figyelmeztettek a veszélyekre, hiszen a jégtorlasz bármikor megindulhatott volna. A jelenség végül nem tartott sokáig: amikor a jégdugó feloldódott, a Niagara ismét teljes erejével zúdult alá, visszatérve megszokott, lenyűgöző formájához.

Az 1903-as esemény azóta is a vízesés történetének egyik legkülönlegesebb epizódjaként él. Bár a Niagara ereje általában megállíthatatlannak tűnik, ez az eset emlékeztet arra, hogy a természet még a legnagyobb csodákat is képes rövid időre elcsendesíteni.