Felfoghatatlan veszteség – meghalt a Buffy, a vámpírok réme sztárja

A sorozat mind a hét évadában kulcsszerepet játszott, és Xander Harris karaktere a történet egyik legkedveltebb figurájává vált. Nicholas Brendon neve szinte teljesen összeforrt ezzel a szereppel, a rajongók számára ő volt az a karakter, aki emberközelivé tette a természetfeletti világot – írja a Blikk.

Nicholas Brendon meghalt – a Buffy, a vámpírok réme sztárja Xander Harris szerepében vált legendává Fotó: Ana Gibert / ZUMA Press Wire

Nicholas Brendon élete – küzdelmek és újrakezdések

A család közleménye szerint békésen, álmában hunyt el. Az utóbbi években Nicholas Brendon nemcsak színészként volt aktív, hanem a festészetben is megtalálta önmagát, és szenvedélyesen alkotott.

Nicholas Brendon élete korántsem volt könnyű. Nyíltan beszélt a depressziójáról, függőségeiről és mentális problémáiról, amelyekkel hosszú éveken át küzdött.

2021-ben szívrohamot kapott, majd egy súlyos gerincbetegséget is diagnosztizáltak nála, ami több műtétet is szükségessé tett. Bár ezek a nehézségek komoly terhet jelentettek számára, igyekezett mindig előre tekinteni és változtatni az életén.

Korábban botrányok is kísérték pályafutását, de sosem próbálta meg eltitkolni a hibáit — inkább őszintén beszélt róluk és a változás iránti szándékáról.

Egy ikonikus karakter öröksége

Xander Harris alakja generációk számára vált emlékezetessé. A karakter humora, esendősége és hűsége miatt sokan tudtak vele azonosulni.

Nicholas Brendon játéka nélkül a Buffy világa egészen biztosan nem lett volna ugyanaz. Alakítása hosszú évekre meghatározta a sorozat hangulatát, és a rajongók emlékezetében örökre megmarad.

A család arra kérte a nyilvánosságot, hogy tartsák tiszteletben a magánéletüket ebben a nehéz időszakban. A színész öröksége azonban tovább él — nemcsak a képernyőn, hanem a rajongók emlékezetében is.

Szívbetegséggel került kórházba a Buffy, a vámpírok réme sztárja

Szívritmuszavara miatt kórházba szállították Nicholas Brendon amerikai színészt, akit a legtöbben a Buffy, a vámpírok réméből ismerhetnek.

Letartóztatták a Buffy, a vámpírok réme egyik szereplőjét

Rendőrök vitték el Nicholas Brendont, aki az 1997 és 2003 között futó Buffy, a vámpírok réme című sorozatban alakította Xander Harris karakterét. A színészt rövid időre egy idahói börtönbe szállították, ahonnan óvadék fejében távozhatott.