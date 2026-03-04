Hátborzongató rekord: izzó lávató fölött egyensúlyozott 31 percet – videó

A Nik Wallenda által végrehajtott magasdrót-séta 550 méteren át húzódott a „Pokol szája” néven ismert kráter fölött. A világhírű artista 31 perc alatt teljesítette a távot, miközben a lávató hőmérséklete meghaladta az 1100 Celsius-fokot, a szél pedig kiszámíthatatlanul rángatta a kötelet. A Masaya-vulkán a világon mindössze nyolc olyan tűzhányó egyike, amelynek aktív lávatava van.

Nik Wallenda 31 percen át sétált az aktív Masaya-vulkán felett – a lába alatt 1100 fokos lávató fortyogott Fotó: NORTHFOTO

Nik Wallenda évforduló – Így zajlott a történelmi este

Felesége is a lávató fölé emelkedett

A műsor a feleség, Erendira légi akrobatikus produkciójával indult, aki a vulkán krátere fölött bemutatott légtornagyakorlatot. A pár az esemény előtti reggelen döntött úgy, hogy beemelik a plusz produkciót a műsorba. Wallenda akkor nyíltan beszélt az idegességéről, mielőtt felesége a magasba emelkedett. Erendira – férjéhez hasonlóan – gázmaszkot és védőszemüveget viselt a vulkáni gőzök miatt.

Kötelező biztosítás – vezetőkötél használata

Az ABC televíziós közvetítése megkövetelte, hogy Wallenda egy vezetőkötélhez is rögzítve legyen, ami néhány néző nemtetszését váltotta ki. A korábbi extrém mutatványai – például a Niagara-vízesés feletti átkelés – során nem mindig alkalmaztak ilyen biztonsági megoldást.

Széllökések és lassítás

A kiszámíthatatlan szél többször is meglökte, ezért több alkalommal le kellett lassítania, hogy visszanyerje az egyensúlyát. A gázok a védőfelszerelés ellenére is irritálták a szemét.

A végén levette a védőfelszerelést

Amikor a kráterből felfelé tartott az utolsó szakaszon, Wallenda levette a védőfelszerelését, hogy a közönséghez szólhasson. A mutatvány végén láthatóan megkönnyebbült volt.

