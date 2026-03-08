Így született, és ezt jelenti ma a világon a nemzetközi nőnap

A nemzetközi nőnap eredete a 20. század elejére nyúlik vissza, amikor a nők világszerte egyre hangosabban kértek egyenlő jogokat, jobb munkakörülményeket és szavazati jogot.

A nőnap igazából a nők elfogadásáért, a női egyenjogúság elmozdításáért született – Fotó: pexels.com

1908 – New Yorkban több ezer nő vonult utcára jobb bérért, rövidebb munkaidőért és választójogért.

1909 – Az első Nőnapot március 28-án rendezték meg az Egyesült Államokban a Szocialista Párt kezdeményezésére.

1910 – A második Internacionálé női konferenciáján Clara Zetkin német szocialista politikus javasolta, hogy legyen nemzetközi alkalom a nők jogaiért. A javaslatot egyhangúlag elfogadták.

A dátum végül 1917-ben lett végleg március 8., amikor Oroszországban – a világháború utáni éhezés és nehézségek közepette – nők ezrei léptek utcára kenyérért és békéért. Ez a demonstráció beigazolta a női mozgalom erejét, és végül hozzájárult az orosz cári rendszer összeomlásához. A nőnap történelméről még többet szeretne tudni, akkor a munkaugyiszemle.hu oldalon ezt megteheti.

Mit ünneplünk valójában nőnapon?

A nőnap nem egyszerűen a „nők köszöntése” vagy a virágok átadása – habár ez mára sok helyen hagyománnyá vált. A nap eredetileg a nők társadalmi, politikai és gazdasági egyenlőségéért folytatott küzdelemre hívja fel a figyelmet.

Fő üzenetei:

a nők jogainak és szabadságának elismerése

egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség támogatása

a nők helyzetének javítása a munka világában

a társadalmi igazságosság és béke előmozdítása

10 érdekesség, amit talán nem tudtál a nőnapról

1. Történelmileg többféle dátum létezett, mielőtt március 8. általánossá vált a nőnap megünneplésére.

2. A mimóza Olaszországban azért terjedt el, mert olcsó, könnyen beszerezhető és korán virágzik márciusban.

3. A legtöbb helyen a nőnap nem munkaszüneti nap – kivéve több volt szovjet tagállamot.

4. A női munkabérek globálisan még mindig átlagosan 15-20 százalékkal alacsonyabbak, mint a férfiaké.

5. Az oktatásban világszerte egyre több nő vesz részt – a felsőoktatásban ma már több nő tanul, mint férfi.

6. A nők még mindig alulreprezentáltak a vezetői pozíciókban – különösen a technológiai és pénzügyi szektorban.