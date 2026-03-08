Virág, ajándék, színes hagyományok – így ünneplik a nőnapot a világban

A nőnap eredete több mint száz évre nyúlik vissza: először 1911-ben ünnepelték. Az esemény inspirációját a választójogokért küzdő nők adták, akik harcoltak azért, hogy a társadalom elismerje szerepüket. Az Egyesült Nemzetek Szervezete 1977-ben hivatalosan is elismerte a napot, és több ország állami ünnepként tartja számon – derül ki a BBC cikkéből. A nemzetközi nőnap mára globális ünneppé vált.
Hogyan ünneplik a nemzetközi nőnapot a világban?
A nőnaphoz világszerte színes hagyományok és egyedi szokások kapcsolódnak: egyes helyeken virágokkal és apró ajándékokkal köszöntik a nőket, máshol kulturális programok teszik különlegessé a napot.
Olaszország – La Festa della Donna
Olaszországban a nőnapot „La Festa della Donna”-ként ismerik, és a nőiesség ünnepévé vált. A legismertebb szokás a sárga mimóza ajándékozása, ami az erőt, érzékenységet és nőiességet szimbolizálja. A nők gyakran találkoznak éttermekben, színházakban vagy baráti összejöveteleken, hogy együtt ünnepeljék eredményeiket és élvezzék a közös pillanatokat.
Kína – Szabadnap a női dolgozóknak
Kínában a nőnapot hivatalosan is elismerik: a női alkalmazottak gyakran kapnak fél nap szabadságot. Az ünneplés része az ajándékozás, beszédek és díjátadók a munkahelyeken, miközben a boltok és márkák is különleges kedvezményekkel kedveskednek a nőknek. Ez a kombináció ötvözi a hivatalos tiszteletet és a mindennapi élet apró örömeit.
Oroszország – Virágok és apró meglepetések
Oroszországban a nőnap az egyik legfontosabb állami ünnep. A nők virágot, csokoládét és kedves üzeneteket kapnak családtagjaiktól, barátaiktól és kollégáiktól. A férfiak gyakran vörös tulipánt vagy rózsát adnak, ami a szeretet és az elismerés szimbóluma. Sok munkahely fél szabadnapot biztosít, így az ünneplés egyszerre személyes és hivatalos.
USA – Women’s History Month
Az Egyesült Államokban a nőnap nem állami ünnep, de része a márciusban tartott Women’s History Monthnak. Iskolák, cégek és civil szervezetek különféle programokkal, beszélgetésekkel és jótékonysági eseményekkel ünneplik a nők hozzájárulását. A közösségi média és a vállalati kezdeményezések pedig segítenek kiemelni a női sikereket és inspirálni a következő generációt.
Mexikó – Színes hagyományok, jelképes színek
Mexikóban a nőnap élénk és látványos ünnep, amely virágokkal, apró ajándékokkal és közösségi eseményekkel telik. A nők gyakran lila és zöld sálakat viselnek, amelyek a feminizmus és a női jogok jelképei, miközben családi összejöveteleken vagy kulturális programokon vesznek részt. Az ünneplés célja a nők elismerése, inspirálása és a hagyományok átadása a fiatalabb generációnak.
