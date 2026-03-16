Rémálomba fordult a luxusnyaralás: láthatatlan veszély tizedelte a résztvevőket

A Star Princess nevű luxushajó fedélzetén egy március 7. és 14. közötti karibi úton 153 ember fertőződött meg. A norovírus főként hányást és hasmenést okozott az utasok és a személyzet körében. A visszatérés után a hajót teljes körűen fertőtlenítették, az ügyet vizsgálják.
A Star Princess nevű óceánjárón norovírus-járvány tört ki a március 7. és 14. közötti karibi hajóúton – közölte az amerikai járványügyi központ (CDC). A fertőzés 153 embert érintett: 104 utast és 49 személyzeti tagot. A hajón összesen 4307 utas és 1561 fős személyzet tartózkodott.

A Star Princess nevű óceánjárón norovírus-járvány tört ki a március 7. és 14. közötti karibi hajóúton (A kép illusztráció) Fotó: Unsplash

Norovírus-fertőzés a luxushajón

A CDC hajóegészségügyi programja szerint a járványt március 11-én jelentették. A leggyakoribb tünetek a hányás és a hasmenés voltak, amelyek a norovírus-fertőzés tipikus jelei. A norovírus rendkívül fertőző, és különösen gyorsan terjedhet zárt közösségekben, például óceánjárókon.

A Princess Cruises közölte: fokozta a fertőtlenítést, elkülönítette a megbetegedett utasokat és dolgozókat, valamint mintákat gyűjtött a vizsgálatokhoz. A hajó március 14-én visszatért Fort Lauderdale-be, ahol teljes körű takarítást és fertőtlenítést végeztek rajta, majd még aznap újra kifutott. A CDC jelenleg vizsgálja a járvány körülményeit és a fertőzés terjedésének okait – írja a New York Post.

Újra támad a rettegett vírus

Riadt figyelmeztetést adott ki az amerikai járványügyi hivatal: rohamosan terjed a norovírus az Egyesült Államokban, és az elmúlt hónapokban megduplázódott a pozitív tesztek aránya. A Centers for Disease Control and Prevention (CDC) friss adatai szerint a kellemetlen gyomorvírus esetében már közel 14 százalék a tesztpozitivitás, szemben a három hónappal ezelőtti 7 százalékkal.

A tengerjárók visszatérő rémálma

A norovírus nem új jelenség a tengerjáró hajókon, az elmúlt években több alkalommal is tömeges megbetegedéseket okozott, mivel a zárt terek, a közös étkezők és a sűrű emberi kontaktus ideális feltételeket teremtenek a gyors terjedéshez. Legutóbb több mint 100 utas és legénységi tag betegedett meg  az AIDAdiva luxushajóján.

 

