Súlyos figyelmeztetés: nukleáris katasztrófa fenyegethet az orosz tisztviselő szerint

Bár komoly károkról egyelőre nem érkezett hír, a létesítmény biztonsága miatt komoly aggodalmak merültek fel. A szakértők szerint az ilyen létesítmények különösen veszélyeztetettek háborús helyzetben, mivel egy esetleges találat radioaktív anyagok kiszabadulásához vezethet, ami az egész régióban nukleáris katasztrófa kialakulásához vezethet – írja a Daily Star.

A nukleáris katasztrófa a Busherben található atomerőmű térségét érinthetné

Továbbra is fennáll a nukleáris katasztrófa veszélye

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség közlése szerint a támadás nem okozott jelentős károkat, és a sugárzási szint is normális maradt. Ugyanakkor a szervezet vezetője ismét óvatosságra intett, hangsúlyozva, hogy minden nukleáris létesítményt érő támadást el kell kerülni.

JUST IN - Iran informs the IAEA that a projectile hit the Busher nuclear power plant. There were no immediate reports of damage to the power station. pic.twitter.com/XHmwFcaMiV — Disclose.tv (@disclosetv) March 18, 2026

Az orosz fél szerint azonban a veszély továbbra is fennáll, és egy újabb csapás súlyos következményekkel járhat.

