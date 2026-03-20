Durva kijelentés: a Nyugat elismerte az Oroszországgal és Iránnal történt fiaskót

nukleáris katasztrófa

Súlyos figyelmeztetés: nukleáris katasztrófa fenyegethet az orosz tisztviselő szerint

Egy orosz tisztviselő szerint valós veszélye lehet egy súlyos nukleáris katasztrófának, miután egy lövedék csapódott be Irán egyik legfontosabb atomerőművének közelében. A beszámolók szerint a támadás – amely egy nukleáris katasztrófa kockázatát hordozza – a busheri atomerőmű térségét érte.
Bár komoly károkról egyelőre nem érkezett hír, a létesítmény biztonsága miatt komoly aggodalmak merültek fel. A szakértők szerint az ilyen létesítmények különösen veszélyeztetettek háborús helyzetben, mivel egy esetleges találat radioaktív anyagok kiszabadulásához vezethet, ami az egész régióban nukleáris katasztrófa kialakulásához vezethet – írja a Daily Star

A nukleáris katasztrófa a Busherben található atomerőmű térségét érinthetné
Fotó: - / Satellite image ©2026 Vantor

Továbbra is fennáll a nukleáris katasztrófa veszélye

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség közlése szerint a támadás nem okozott jelentős károkat, és a sugárzási szint is normális maradt. Ugyanakkor a szervezet vezetője ismét óvatosságra intett, hangsúlyozva, hogy minden nukleáris létesítményt érő támadást el kell kerülni.

Az orosz fél szerint azonban a veszély továbbra is fennáll, és egy újabb csapás súlyos következményekkel járhat.

Pánik tört ki a Közel-Keleten: megtalálhatták Irán legújabb, titkos nukleáris bázisát – fotók

A friss műholdfelvételek tanúsága szerint Irán új urándúsító üzemet nyitott egy földalatti komplexumban Iszfahánban. Képeken a titkos iráni rejtekhely és a luxusbunkerek, amelyeket százával rendelnek a Közel-Keleten.

Megszólalt Irán új legfelsőbb vezetője: vérfagyasztó üzenetet küldött Amerikának

Újabb fenyegető hangvételű üzenet érkezett Teheránból Washington felé. Irán legfelsőbb vezetője közleményben méltatta a meggyilkolt Ali Laridzsánit, fiát és több munkatársát.


 

 

