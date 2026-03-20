Meglepő, mit tehet a testével az óraátállítás

Sokan még mindig csak egy plusz vagy mínusz egy óraként gondolnak rá, pedig a szervezet számára jóval nagyobb terhelést jelenthet az óraátállítás. A nyári időszámítás bevezetése különösen az alvásra, a hangulatra és akár a szív- és érrendszerre is hatással lehet a kutatások szerint.
Sokan még mindig csak egy plusz vagy mínusz egy óraként gondolnak rá, pedig a szervezet számára jóval nagyobb terhelést jelenthet az óraátállítás. A nyári időszámítás bevezetése különösen az alvásra, a hangulatra és akár a szív- és érrendszerre is hatással lehet a kutatások szerint – számolt be a BBC.

Nyári időszámítás: így hathat az óraátállítás az alvásra, a szívre és a hangulatra
Nyári időszámítás: így hathat az óraátállítás az alvásra, a szívre és a hangulatra
Miért viseli meg ennyire a szervezetet?

A szakértők szerint az óraátállítás felboríthatja a szervezet cirkadián ritmusát, vagyis azt a belső biológiai órát, amely az alvást, az ébredést és a hormonális folyamatokat is szabályozza. A tavaszi átállás különösen megterhelő lehet, mert egy órával kevesebb alvást jelent, miközben a szervezetnek még alkalmazkodnia kell az új időrendhez.

A nyári időszámítás után nőhet bizonyos egészségügyi kockázatok esélye

A kutatások szerint a tavaszi óraátállítás után emelkedhet a szívrohamok, a stroke-ok és a közúti balesetek kockázata is. Az Európai Parlament és a Tanács oldalain elérhető összefoglalók szerint a kérdés éppen azért került uniós szinten is napirendre, mert egyre több kutatás utal arra, hogy a félévenkénti időváltás kedvezőtlenül hathat az emberek egészségére és jóllétére.

A tavaszi óraátállítás után emelkedhet a szívrohamok és a stroke-ok esélye
A tavaszi óraátállítás után emelkedhet a szívrohamok és a stroke-ok esélye
Ősszel sem feltétlenül csak előnye van

Bár az őszi visszaállás elsőre kedvezőbbnek tűnhet, mert papíron egy órával többet lehet aludni, a kutatások szerint ez sem mindenkinél jelent valódi pihenést. Egyes vizsgálatok összefüggést találtak az őszi óraátállítás és a depressziós epizódok gyakoribb megjelenése között, még ha az egészségügyi hatások összességében enyhébbek is, mint tavasszal.

A téli óraátállítás depressziós tüneteket is előidézhet
A téli időszámítás depressziós tüneteket is előidézhet
Ezért nem mindegy, marad-e a rendszer

Az Európai Bizottság 2018-ban tett javaslatot a szezonális óraátállítás megszüntetésére, az Európai Parlament pedig 2019-ben támogatta azt, de a Tanácsban nem született végső megállapodás. Emiatt a jelenlegi szabályozás maradt érvényben, vagyis a tagállamok továbbra is évente kétszer állítják át az órát.

