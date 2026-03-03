Veszélyes vírus terjed, nincs ellene gyógymód

A Kínából indult nyúlpestis világszerte drámai pusztítást okozhat a vadnyúlállományban: egy szakértő szerint egyes országokban akár a populáció 90 százaléka is eltűnhet. A rendkívül fertőző vírus évek óta jelen van több országban, de egy új, agresszívebb változat tovább gyorsíthatja a hanyatlást. A betegség ellen nincs gyógymód, a védekezés pedig komoly kihívást jelent – írja a Daily Mail.

A nyúlpestis vírus komoly veszélyt jelent a vadnyúlállományra (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Halálos nyúlpestis vírus tizedeli a nyúlpopulációt

A nyúlpestis az 1980-as években jelent meg Kínában, és azóta globálisan elterjedt. A vírus akár két napon belül elpusztíthatja a fertőzött nyulakat, súlyos belső vérzést okozva. A szakemberek szerint a High-Virulence RHD2 nevű, még halálosabb törzs további jelentős állománycsökkenést idézhet elő.

Szakértők figyelmeztetnek: ha a magas virulenciájú változat még nem terjedt el mindenhol, csupán idő kérdése, hogy megjelenjen.

A vírus rendkívül ellenálló, megfelelő, hideg és UV-fénytől mentes körülmények között akár nyolc hónapig is életképes maradhat gazdatest nélkül, ami nagyban segíti a terjedését.

A nyúlpestis nemcsak a vadon élő, hanem a házinyulakat is veszélyezteti, számukra azonban már elérhető vakcina. A tartós állománycsökkenés a ragadozókra és az ökoszisztémára is hatással lehet, mivel a nyulak fontos szerepet töltenek be élőhelyük egyensúlyában.

