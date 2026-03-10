Döbbenetes, mire világít rá ez a több mint 2000 éves érme

Több mint 2000 évesnek bizonyult egy érme, amellyel az 1950-es években még buszjegyet vettek Angliában. A különös pénzdarabra a nap végi elszámoláskor figyelt fel James Edwards, a helyi közlekedési vállalat dolgozója, aki észrevette, hogy ez nem hétköznapi brit érme, ezért félretette. Később az unokájának, Peter Edwardsnak adta, aki csak jóval később derítette ki, honnan is származik az ókori pénzérme.

Az ókori érmét még a legendás hadvezér, Hannibál bukása után pár száz évvel verték a karthágói civilizáció képviselői (a képen Hannibál átkel az Alpokon) Fotó: Készítette: Heinrich Leutemann - Heinrich Leutemann, Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=651673

Ókori érme értelmezi újra a történelmet

A kutatásból végül kiderült, hogy az érmét a karthágóiak készítették a mai Spanyolország területén, Cádiz környékén, még időszámításunk előtt, az első században. Az egyik oldalán Melqart föníciai és karthágói isten arca látható.

Peter Edwards végül a múzeumnak adta az érmét. A leletet nemcsak a kora teszi különlegessé, hanem az is, hogy máig rejtély, hogyan jutott el ez az ókori pénzdarab több mint kétezer év után egy angliai buszjáratra – számolt be a BBC.

Külön érdekessége a történetnek történelmi szempontból, hogy sokak számára alapjaiban rengeti meg azt a képet, amit az ókori karthágóról és a római civilizáció történetéről ismerhetnek.

Külön érdekessége a történetnek történelmi szempontból, hogy sokak számára alapjaiban rengetheti meg azt a képet, amely az ókori Karthágóról és a római civilizáció történetéről él. Karthágó városát a rómaiak Kr. e. 146-ban elpusztították, de ezzel a karthágói, vagyis pun kultúra nem tűnt el. A pun nyelv, vallási hagyományok és kulturális formák még évszázadokig tovább éltek a római uralom alatt, főleg Észak-Afrikában – olvasható a Britannica.com oldalán.

A történészek ezért külön beszélnek a pun világ római kori továbbéléséről, sőt neo-pun nyelvről is. Az érme azért is különösen értékes lelet, mert rámutat: a történelem jóval összetettebb annál, mint amit a tankönyvi fordulópontok elsőre sugallnak, hiszen egy város pusztulása sem jelenti automatikusan egy kultúra végét.

