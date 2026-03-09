Okos póló mentheti meg az életét? Mutatjuk, hogyan működik

Az egészségügyi technológia és a mesterséges intelligencia fejlődése egyre közelebb hozza a diagnosztikát a mindennapokhoz. A kutatók egy olyan szívfigyelő okos póló fejlesztésén dolgoznak, amely folyamatosan monitorozza a szív működését, és segíthet időben felismerni az olyan rejtett problémákat, mint a szívritmuszavar. A technológia különösen fontos lehet azok számára, akiknél örökletes szívbetegségek kockázata áll fenn, hiszen ezek gyakran hosszú ideig tünetmentesek maradnak - tájékoztat a Fox News.

Az okos póló szenzorai folyamatosan figyelhetik a szív elektromos jeleit - Fotó: JEAN-MARC BARRERE / Hans Lucas

Hogyan működik az okos póló, amely figyeli a szívritmust?

A fejlesztés egy speciális, sportruházathoz hasonló anyagból készült ruhadarabon alapul, amelybe több tucat EKG-szenzort építettek. Az okos póló folyamatosan rögzíti a szív elektromos jeleit, nem csupán néhány perces pillanatfelvételt készít, mint a hagyományos vizsgálatok. Az adatok ezután egy mesterséges intelligencia által működtetett rendszerbe kerülnek, amely képes felismerni a szívritmusban megjelenő mintázatokat és rendellenességeket.

A póló viselhető a mindennapok során, alvás közben is, és mosható is. A hosszú távú adatgyűjtés segíthet az orvosoknak abban, hogy olyan problémákat is észrevegyenek, amelyek egy rövid vizsgálat során nem jelentkeznek.

Milyen betegségeket képes felismerni az okos póló?

A fejlesztés célja elsősorban az örökletes vagy időszakosan jelentkező szívritmuszavarok korai felismerése.

Azonban az okos póló a kutatók szerint többféle problémára utaló jelet is képes lehet azonosítani, például:

brugada-szindróma;

örökletes szívritmuszavarok;

pitvarfibrilláció;

egyéb elektromos eredetű szívritmus-rendellenességek;

hirtelen szívhalál kockázatát növelő ritmuszavarok.

A mesterséges intelligencia nagy mennyiségű adatot elemez, így képes lehet különbséget tenni a normális eltérések és a valódi egészségügyi kockázatok között.

Mikor válhat elérhetővé a szívfigyelő okos póló?

A kutatók jelenleg klinikai teszteket készítenek elő, amelyek során önkéntesek több hónapon keresztül viselhetik majd a pólót. A szakemberek becslése szerint a technológia körülbelül öt éven belül kerülhet a klinikai gyakorlatba, ha a vizsgálatok igazolják a hatékonyságát és a biztonságát.

Miért lehet pontosabb az okos póló a hagyományos EKG-nál?

A hagyományos EKG vizsgálat általában csak néhány percig tart, így csupán egy rövid időszakot rögzít a szív működéséből.