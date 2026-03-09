Okos póló mentheti meg az életét? Mutatjuk, hogyan működik

Az egészségügyi technológia és a mesterséges intelligencia fejlődése egyre közelebb hozza a diagnosztikát a mindennapokhoz. A kutatók egy olyan szívfigyelő okos póló fejlesztésén dolgoznak, amely folyamatosan monitorozza a szív működését, és segíthet időben felismerni az olyan rejtett problémákat, mint a szívritmuszavar. A technológia különösen fontos lehet azok számára, akiknél örökletes szívbetegségek kockázata áll fenn, hiszen ezek gyakran hosszú ideig tünetmentesek maradnak - tájékoztat a Fox News.
Hogyan működik az okos póló, amely figyeli a szívritmust?
A fejlesztés egy speciális, sportruházathoz hasonló anyagból készült ruhadarabon alapul, amelybe több tucat EKG-szenzort építettek. Az okos póló folyamatosan rögzíti a szív elektromos jeleit, nem csupán néhány perces pillanatfelvételt készít, mint a hagyományos vizsgálatok. Az adatok ezután egy mesterséges intelligencia által működtetett rendszerbe kerülnek, amely képes felismerni a szívritmusban megjelenő mintázatokat és rendellenességeket.
A póló viselhető a mindennapok során, alvás közben is, és mosható is. A hosszú távú adatgyűjtés segíthet az orvosoknak abban, hogy olyan problémákat is észrevegyenek, amelyek egy rövid vizsgálat során nem jelentkeznek.
Milyen betegségeket képes felismerni az okos póló?
A fejlesztés célja elsősorban az örökletes vagy időszakosan jelentkező szívritmuszavarok korai felismerése.
Azonban az okos póló a kutatók szerint többféle problémára utaló jelet is képes lehet azonosítani, például:
- brugada-szindróma;
- örökletes szívritmuszavarok;
- pitvarfibrilláció;
- egyéb elektromos eredetű szívritmus-rendellenességek;
- hirtelen szívhalál kockázatát növelő ritmuszavarok.
A mesterséges intelligencia nagy mennyiségű adatot elemez, így képes lehet különbséget tenni a normális eltérések és a valódi egészségügyi kockázatok között.
Mikor válhat elérhetővé a szívfigyelő okos póló?
A kutatók jelenleg klinikai teszteket készítenek elő, amelyek során önkéntesek több hónapon keresztül viselhetik majd a pólót. A szakemberek becslése szerint a technológia körülbelül öt éven belül kerülhet a klinikai gyakorlatba, ha a vizsgálatok igazolják a hatékonyságát és a biztonságát.
Miért lehet pontosabb az okos póló a hagyományos EKG-nál?
A hagyományos EKG vizsgálat általában csak néhány percig tart, így csupán egy rövid időszakot rögzít a szív működéséből.
Ezzel szemben az okos póló hosszabb ideig gyűjt adatokat, ami több előnyt jelent:
- napokon vagy heteken át figyeli a szívritmust;
- észreveheti az időszakosan jelentkező ritmuszavarokat;
- több adatot biztosít az orvosok számára;
- a mesterséges intelligencia gyorsan elemzi az összegyűjtött információkat.
A folyamatos megfigyelés lehetővé teszi, hogy olyan mintázatok is láthatóvá váljanak, amelyek egy rövid vizsgálat során rejtve maradnának.
A fejlesztés később akár gyermekeknél is alkalmazható lehet, különösen azoknál, akiknél családi halmozódás miatt nagyobb a szívritmuszavar kockázata.