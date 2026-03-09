Okos póló mentheti meg az életét? Mutatjuk, hogyan működik

Hírlevél
Egy új fejlesztés alapjaiban változtathatja meg, hogyan figyeljük a szívünk működését a mindennapokban. Az okos póló napokon vagy akár heteken át képes adatokat gyűjteni a szív elektromos aktivitásáról, miközben viselője teljesen hétköznapi életet él.
pólómesterséges intelligenciaszívritmus

Az egészségügyi technológia és a mesterséges intelligencia fejlődése egyre közelebb hozza a diagnosztikát a mindennapokhoz. A kutatók egy olyan szívfigyelő okos póló fejlesztésén dolgoznak, amely folyamatosan monitorozza a szív működését, és segíthet időben felismerni az olyan rejtett problémákat, mint a szívritmuszavar. A technológia különösen fontos lehet azok számára, akiknél örökletes szívbetegségek kockázata áll fenn, hiszen ezek gyakran hosszú ideig tünetmentesek maradnak - tájékoztat a Fox News.

Az okos póló szenzorai folyamatosan figyelhetik a szív elektromos jeleit. France, 20 August 2025. GPT-5, Generative Pre-trained Transformer 5, is an artificial intelligence model developed by OpenAI. ChatGPT, the conversational agent or chatbot developed by OpenAI, uses GPT-5.France, 2025-08-20. GPT-5, Generative Pre-trained Transformer 5, est un modele d intelligence artificielle developpe par la societe OpenAI. ChatGPT l agent conversationnel ou chatbot developpe par OpenAI utilise GPT-5. (Photo by Jean-Marc Barrère / Hans Lucas via AFP)
Az okos póló szenzorai folyamatosan figyelhetik a szív elektromos jeleit - Fotó: JEAN-MARC BARRERE / Hans Lucas

Hogyan működik az okos póló, amely figyeli a szívritmust?

A fejlesztés egy speciális, sportruházathoz hasonló anyagból készült ruhadarabon alapul, amelybe több tucat EKG-szenzort építettek. Az okos póló folyamatosan rögzíti a szív elektromos jeleit, nem csupán néhány perces pillanatfelvételt készít, mint a hagyományos vizsgálatok. Az adatok ezután egy mesterséges intelligencia által működtetett rendszerbe kerülnek, amely képes felismerni a szívritmusban megjelenő mintázatokat és rendellenességeket.

A póló viselhető a mindennapok során, alvás közben is, és mosható is. A hosszú távú adatgyűjtés segíthet az orvosoknak abban, hogy olyan problémákat is észrevegyenek, amelyek egy rövid vizsgálat során nem jelentkeznek.

Milyen betegségeket képes felismerni az okos póló?

A fejlesztés célja elsősorban az örökletes vagy időszakosan jelentkező szívritmuszavarok korai felismerése.

Azonban az okos póló a kutatók szerint többféle problémára utaló jelet is képes lehet azonosítani, például:

  • brugada-szindróma;
  • örökletes szívritmuszavarok;
  • pitvarfibrilláció;
  • egyéb elektromos eredetű szívritmus-rendellenességek;
  • hirtelen szívhalál kockázatát növelő ritmuszavarok.

A mesterséges intelligencia nagy mennyiségű adatot elemez, így képes lehet különbséget tenni a normális eltérések és a valódi egészségügyi kockázatok között.

Mikor válhat elérhetővé a szívfigyelő okos póló?

A kutatók jelenleg klinikai teszteket készítenek elő, amelyek során önkéntesek több hónapon keresztül viselhetik majd a pólót. A szakemberek becslése szerint a technológia körülbelül öt éven belül kerülhet a klinikai gyakorlatba, ha a vizsgálatok igazolják a hatékonyságát és a biztonságát.

A fejlesztés később akár gyermekeknél is alkalmazható lehet, különösen azoknál, akiknél családi halmozódás miatt nagyobb a szívritmuszavar kockázata.

Miért lehet pontosabb az okos póló a hagyományos EKG-nál?

A hagyományos EKG vizsgálat általában csak néhány percig tart, így csupán egy rövid időszakot rögzít a szív működéséből.

Ezzel szemben az okos póló hosszabb ideig gyűjt adatokat, ami több előnyt jelent:

  • napokon vagy heteken át figyeli a szívritmust;
  • észreveheti az időszakosan jelentkező ritmuszavarokat;
  • több adatot biztosít az orvosok számára;
  • a mesterséges intelligencia gyorsan elemzi az összegyűjtött információkat.

A folyamatos megfigyelés lehetővé teszi, hogy olyan mintázatok is láthatóvá váljanak, amelyek egy rövid vizsgálat során rejtve maradnának.

Életeket ment az új MI: másodpercek alatt kiszúrja a bajt

Egy új orvosi mesterségesintelligencia-modell másodpercek alatt kiértékel egy agyi MRI-felvételt, és az esetek 97.5%-ában helyesen diagnosztizál. Az MI még azt is megmondja, melyik beteget mennyire sürgős kezelni.

A jövő itt van: az okos városok, ahol a mesterséges intelligencia irányít mindent!

A jövő nem a távoli álom, hanem már most is valóság a világ legfejlettebb városaiban. Ezekben az okos városokban a technológia nem csak kényelmet ad, hanem alapjaiban formálja át a mindennapi életet - a közlekedéstől a fizetésig.

 

