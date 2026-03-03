Okosóra a koncerten komoly bajt okozhat – a rendőrség is megszólalt

Az okosóra a koncerten különösen akkor jelenthet gondot, ha az automatikus balesetérzékelő funkció aktív marad. Egy angliai zenei fesztiválon, a Download Festival eseményén a hatóságok csaknem 700-zal több segélyhívást kaptak a szokásosnál – írja a TechBook.

Az okosóra a koncerten heves mozgás hatására automatikus segélyhívást indíthat, még akkor is, ha nincs valódi baj Fotó:Illusztráci/Unplash

Okosóra a koncerten – a tomboló tömeg miatt riaszthat a rendszer

A helyi rendőrség, a Leicestershire Police közlése szerint a rockkoncerteken gyakori mosh pit – ahol a rajongók egymást lökdösve, ugrálva tombolnak – annyira intenzív mozgással jár, hogy a modern okosóra esésként vagy súlyos balesetként értelmezi a történteket.

Hamis segélyhívás koncerten – így működik a rendszer

A legtöbb okosóra rendelkezik automatikus balesetérzékelő funkcióval. Ha az eszköz hirtelen, erőteljes mozgást észlel, majd mozdulatlanság követi, automatikusan segélyhívást indíthat. Ez valódi vészhelyzetben életet menthet.

A problémát az jelenti, hogy egy vadabb rockkoncert vagy metál buli során a készülék téves riasztást küldhet a segélyszolgálatoknak. A hamis segélyhívás koncerten nemcsak kellemetlen, hanem a valódi vészhelyzetek kezelését is lassíthatja.

Mit javasol a rendőrség?

A hatóságok szerint a megoldás egyszerű:

Kapcsolja repülő üzemmódba az okosórát a koncert idejére.

Ideiglenesen kapcsolja ki az automatikus balesetérzékelést.

Ha ismeretlen vagy rejtett számról hívják vissza, vegye fel – lehet, hogy a segélyszolgálat keresi.

A rendőrség hangsúlyozta: minden beérkező hívást komolyan kell venniük, még akkor is, ha végül kiderül, hogy téves riasztásról van szó.

Mire figyeljen, ha okosórával megy koncertre?

Az okosóra a koncerten különösen nagy mozgásnak lehet kitéve. Ha mosh pitbe készül, vagy tudja, hogy intenzív ugrálás várható, érdemes előre ellenőriznie az eszköz biztonsági beállításait.

Egyetlen apró módosítás megóvhatja attól, hogy a buli közepén rendőrségi visszahívást kapjon.

Kicsi, de nagyon hasznos: így teszi hatékonyabbá az életünket az okosóra

Nem csak időmérő eszköz, hanem igazi mindenes: amilyen kicsi az okosóra, annyira nagy a tudása. A technológia elképesztő fejlődésének köszönhetően ma már gyakorlatilag egy mini számítógépet hordozhatunk a csuklónkon, ami ráadásul az egészségünkre is figyel. A cikkben körbejártuk, hogy mi mindenre lehet használni ezt a miniatűr eszközt.