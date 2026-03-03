Okosóra a koncerten komoly bajt okozhat – a rendőrség is megszólalt

Az okosóra a koncerten különösen akkor jelenthet gondot, ha az automatikus balesetérzékelő funkció aktív marad. Egy angliai zenei fesztiválon, a Download Festival eseményén a hatóságok csaknem 700-zal több segélyhívást kaptak a szokásosnál – írja a TechBook.
Okosóra a koncerten – a tomboló tömeg miatt riaszthat a rendszer
A helyi rendőrség, a Leicestershire Police közlése szerint a rockkoncerteken gyakori mosh pit – ahol a rajongók egymást lökdösve, ugrálva tombolnak – annyira intenzív mozgással jár, hogy a modern okosóra esésként vagy súlyos balesetként értelmezi a történteket.
Hamis segélyhívás koncerten – így működik a rendszer
A legtöbb okosóra rendelkezik automatikus balesetérzékelő funkcióval. Ha az eszköz hirtelen, erőteljes mozgást észlel, majd mozdulatlanság követi, automatikusan segélyhívást indíthat. Ez valódi vészhelyzetben életet menthet.
A problémát az jelenti, hogy egy vadabb rockkoncert vagy metál buli során a készülék téves riasztást küldhet a segélyszolgálatoknak. A hamis segélyhívás koncerten nemcsak kellemetlen, hanem a valódi vészhelyzetek kezelését is lassíthatja.
Mit javasol a rendőrség?
A hatóságok szerint a megoldás egyszerű:
- Kapcsolja repülő üzemmódba az okosórát a koncert idejére.
- Ideiglenesen kapcsolja ki az automatikus balesetérzékelést.
- Ha ismeretlen vagy rejtett számról hívják vissza, vegye fel – lehet, hogy a segélyszolgálat keresi.
A rendőrség hangsúlyozta: minden beérkező hívást komolyan kell venniük, még akkor is, ha végül kiderül, hogy téves riasztásról van szó.
Mire figyeljen, ha okosórával megy koncertre?
Az okosóra a koncerten különösen nagy mozgásnak lehet kitéve. Ha mosh pitbe készül, vagy tudja, hogy intenzív ugrálás várható, érdemes előre ellenőriznie az eszköz biztonsági beállításait.
Egyetlen apró módosítás megóvhatja attól, hogy a buli közepén rendőrségi visszahívást kapjon.
