Itt a drámai amerikai előrejelzés: jöhet az olajapokalipszis

Durva forgatókönyveket vizsgál az amerikai vezetés. Trump csapata már extrém olajár-emelkedésre is készül.
Donald Trump kormányzata már arra is készül, hogy az olaj ára akár hordónként 200 dollárig emelkedhet. A Trump-adminisztráció szakértői különböző gazdasági forgatókönyveket modelleznek, hogy felkészüljenek egy esetleges sokkra - írja a Bloomberg.

Olajár: brutális amerikai előrejelzés - kitörhet az olajapokalipszis
Olajár: brutális amerikai előrejelzés - kitörhet az olajapokalipszis
Fotó: AFP

A háttérben elsősorban a Közel-Keleten kialakult konfliktus áll, amely jelentős hatással lehet a globális energiapiacokra.

Fontos azonban, hogy a vizsgálatok nem konkrét előrejelzések, hanem felkészülési lépések a legrosszabb eshetőségekre.

Komoly gazdasági hatások jöhetnek

Elemzések szerint már egy 170 dolláros olajár is jelentős következményekkel járna. Nőne az infláció az Egyesült Államokban és Európában, miközben a gazdasági növekedés is lassulna.

Az Egyesült Államokban már most is érezhető a hatás: az üzemanyagárak mintegy 30 százalékkal emelkedtek.

A Fehér Ház ugyanakkor hangsúlyozta, hogy jelenleg nem számolnak konkrétan 200 dolláros olajárral, és a kormány folyamatosan értékeli a gazdasági helyzet alakulását.

A Trump-adminisztráció lépései azt mutatják, hogy a globális energiapiac rendkívül bizonytalan, és akár drasztikus változások is bekövetkezhetnek rövid időn belül.

 

