Akkorát robbant a texasi olajfinomító, hogy beleremegtek a házak is – döbbenetes felvételek a lángoló pokolról

Olajfinomító-robbanás történt Texasban, ahol hatalmas lángok és fekete füst csaptak fel. A hatóságok a környéken élőket arra kérték, hogy maradjanak zárt térben.

Forrás: BNO News/ X

Felrobbant egy olajfinomító Texasban

Hatalmas robbanás rázta meg hétfőn a texasi Port Arthur egyik nyersolaj-finomítóját, miután a Valero üzemének egyik része felrobbant. A detonáció után sűrű fekete füst borította be az eget, a környéken élők pedig arról számoltak be, hogy a robbanás megremegtette a házaikat és az autóikat is.

A helyi hatóságok a város nyugati részén élőknek azonnal elrendelték, hogy maradjanak zárt térben. Többen arról beszéltek, hogy a levegőben erős záptojásszag terjengett, ami kénes anyagokra utalhat. A levegő minőségét egész nap figyelték, miközben a füst nagy területet beterített.

JUST IN: Explosion reported at Valero refinery in Port Arthur, Texas. Nearby residents told to shelter in place pic.twitter.com/wjYPyx98PW — BNO News (@BNONews) March 24, 2026

A Jefferson megyei seriff szerint a robbanás hátterében a finomító egyik fűtőegységének meghibásodása állhatott. Hétfő estig sérültekről nem érkezett jelentés, a vállalat közlése szerint az összes dolgozót sikerült azonosítani. A Port Arthur-i finomító a texasi öbölpart közelében működik, mintegy 770 embert foglalkoztat, és naponta akár 435 ezer hordó üzemanyagot állít elő – számolt be a New York Post.

Kolumbiában hétfőn (2026. 03. 23.) lezuhant egy katonai Hercules C-130-as szállítógép nem sokkal a felszállás után Puerto Leguízamo közelében. A repülőgép-baleset ügyében a hatóságok egyelőre nem közöltek végleges adatokat az áldozatokról, de a mentés és a vizsgálat is folyamatban van.